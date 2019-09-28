 هجرة غير شرعية بتيبازة: إنقاذ خمسة أشخاص و هلاك سادس في ظروف غامضة

تيبازة - تمكنت وحدات حرس السواحل تابعة للقوات البحرية ليلة الجمعة إلى السبت من إنقاذ خمسة أشخاص بعرض شاطئ الداموس بأقصى غرب تيبازة فيما سجل هلاك شخص سادس ,كانوا على متن قارب بصدد الإبحار للضفة الأخرى حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

و قامت عناصر الحماية المدنية بإجلاء خمسة أشخاص في وضع صحي "متفاوت" من ميناء الصيد بشرشال إلى جانب جثة شخص سادس (30 سنة من خنشلة) فيما ينحدر البقية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 47 سنة من ولايات تيبازة و الجزائر العاصمة و خنشلة و جيجل .

و يتلقى حاليا ثلاثة أشخاص منهم العلاج الضروري بمستشفى المهام بشرشال فيما وضعت جثة الضحية على مستوى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى .

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من جهتها قامت مصالح الدرك الوطني باقتياد اثنين أخرين من المجموعة التي تم إنقاذها من قبل قوات حرس السواحل لمقر فرقة الدرك الوطني بشرشال في إطار تحقيق قضائي فتح حول ملابسات وفاة صديقهم في ظروف غامضة و كذا محاولة الهجرة غير شرعية.

و كانت وحدات لحرس السواحل بشرشال تابعة للقوات البحرية قد تدخلت الاسبوع الماضي في عملية مماثلة تم خلالها إنقاذ ستة أشخاص و انتشال جثة شخص سابع إثر تعطل محرك قاربهم على بعد (22) ميلا بحريا شمال الداموس بولاية تيبازة، فيما أعلنت عن فقدان شخص سابع.