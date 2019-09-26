الطريق السيار : غلق مؤقت يوم الاحد لنفق الجباحية بالبويرة بسبب الأشغال -

نسبة مساهمة قطاع السياحة في استحداث فرص العمل في الجزائر تتماشى مع المستويات العالمية -

ملتقى : الدعوة لمباشرة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير دون اللجوء إلى أمر قضائي -

الجيش سيتخذ كافة الإجراءات لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي في جو من الطمأنينة والسكينة -

الجزائر-تركيا: التوقيع على عقود إطلاق الدراسات الهندسية للمركب المشترك للبتروكيماويات -

تفكيك شبكة دعارة من جنسيات إفريقية وتحرير رهينة بالشراقة غرب الجزائر العاصمة -

كأس الجزائر 2019-2020: تعديلات على تواريخ المنافسة (الفاف) -

﻿الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء: ارتفاع عدد المشتركين من سنة إلى أخرى -

بن فليس يدعو إلى استغلال فرصة الرئاسيات للخروج النهائي من الأزمة -

احتياجات خاصة - جيدو / الجائزة الكبرى لطشقند : ميدالية برونزية للجزائرية عبد اللاوي -

اختيار أمنتو حيدار لنيل جائزة رايتس لايفلي هوود اعتراف دولي جديد بالقضية الصحراوية -

صحة: 70 بالمائة من وفيات الأطفال عبر الوطن خاصة بحديثي الولادة -

مشروع قانون المالية 2020 : إعطاء الأولوية للاستثمار و تشجيع المؤسسات الناشئة -

ولاية الجزائر: ترحيل 170 عائلة من بولوغين و واد قريش نحو سكنات جديدة -

وهران: ضبط 11 مرشحا للهجرة غير الشرعية بعرض ساحل رأس الإبرة -

وهران: احتفاء بعيد الكسكس الوهراني ..تاريخ وصناعة في لمسة عصرية -

كرة اليد / البطولة العربية للأندية: المجمع البترولي - رجاء أغادير يوم الجمعة على الساعة 16:00 -

المحكمة العسكرية بالبليدة: استئناف الحكم الصادر ضد سعيد بوتفليقة، محمد مدين، عثمان طرطاق ولويزة حنون -

الديوان الوطني للسياحة يشارك في الطبعة ال41 للصالون الدولي للسياحة بباريس -