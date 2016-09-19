حجز نحو 4ر3 مليون قرص مهلوس منذ 2015

و استنادا لآخر حصيلة نشرت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة بمناسبة اليوم الوطني حول المؤثرات العقلية فقد تم حجز كمية 3.993.274 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع منذ سنة 2015 منها 1.2206.921 منذ بداية السنة الجارية.
و أكد الرئيس المساعد للمصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات و المؤثرات العقلية بالمديرية العامة للأمن الوطني، المحافظ طارق تليوين أن هذه المعطيات تؤكد توجه الاستهلاك و الاتجار بهذه المواد الصيدلانية التي باتت تستعمل لأغراض غير علاجية نحو الارتفاع.
و بدورها حجزت مصالح الجمارك الجزائرية في 2018 كمية 123.250 قرصا مهلوسا مقابل كمية قدرها 54.332 في 2017.