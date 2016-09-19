وزيرة التضامن تدعو الخواص للاستثمار في القطاع للتكفل بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة -

نفط: سعر سلة خامات أوبك يتماسك عند ازيد من 60 دولارا للبرميل -

استدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات 12 ديسمبر: محطة لتكريس الشرعية و اعادة الكلمة للشعب -

مواجهة التغيرات المناخية: الأمم المتحدة تشيد بجهود الجزائر -

الجزائر تفوز بجائزة رواد العمل التطوعي في الوطن العربي لسنة 2019 -

سطيف: جلسة تحضيرية للملتقى الدولي الأول حول جراحة المسالك البولية والتشوهات الخلقية -

تنصيب مديري الإدارة العامة والشرطة القضائية وشرطة الحدود بالأمن الوطني -

الحماية المدنية تتوج بالمركز الأول والثاني في مسابقة عربية في أعمال وقائية -

كورابة يعلن عن تسليم مشروع خط السكة الحديدية تيارت سعيدة نهاية الثلاثي الأول من سنة 2020 -

تجارة خارجية: عجز ب41ر4 مليار دولار خلال الأشهر السبع الأولى ل2019 -

حجز نحو 4ر3 مليون قرص مهلوس منذ 2015 -

نفوق الاسماك بسد تاقسبت (تيزي وزو): معدل غير طبيعي للكلور، و تحاليل العينات في طور الانجاز -

جيدو / كأس إفريقيا للأواسط: الجزائر في المركز الثاني بثلاث ذهبيات وفضية -

التأكيد على ضرورة معالجة المخاطر الناشئة عن استخدام العملات الرقمية -

الإحصاء العام للسكان لسنة 2020 سيكون وسيلة استراتيجية لصنع السياسيات العمومية المستقبلية -

المنافسات الإفريقية ما بين الأندية: الفرق الجزائرية تحقق نتائج ايجابية وتقترب من التأهل -

جامعة العلوم و التكنولوجيا لوهران : فتح 55 منصب دكتوراه خلال الموسم الجامعي 2019/2020 -

تبسة: سيول الأمطار تغمر عشرات المنازل عبر عدة أحياء بعاصمة الولاية -

الألعاب المتوسطية وهران 2021 : تقديم الشعار الرسمي للطبعة ال19 غدا الثلاثاء -