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حادث حفل ملعب 20 أوت 1955 ببلوزداد: قاضي التحقيق يأمر بإيداع ثلاثة متهمين رهن الحبس المؤقت 

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أيلول/سبتمبر 2019 11:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
حادث حفل ملعب 20 أوت 1955 ببلوزداد: قاضي التحقيق يأمر بإيداع ثلاثة متهمين رهن الحبس المؤقت 

الجزائر -اصدر  قاضي التحقيق المكلف بملف الحادث الذي وقع خلال الحفل المنظم يوم 22 أغسطس الماضي بمعلب" 20 أوت 1955 " ببلوزاداد (الجزائر العاصمة)  والذي خلف 5 وفيات ,  أوامر بوضع ثلاثة (3) متهمين رهن الحبس المؤقت من بين المكلفين بتنظيم الحفل , حسب بيان لمحكمة سيدي محمد .

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و جاء في  البيان مساء اليوم الاحد  انه "بعد الانتهاء  من التحريات الاولية المتبعة في شأن تلك الحادثة المؤلمة التي وقعت خلال الحفل المنظم ليلة الخميس الموافق ل22/ 8 /2019  بملعب 20 اوت 1955 ببلوزداد والذي ادى الى وفاة 5 اشخاص , تم بتاريخ 9/9 2019/ تقديم اطراف القضية أمامنا ليتم توجيه الاتهام للمتورطين في القضية اين  اصدر السيد قاضي التحقيق المكلف بالملف بعد استجواب المتهمين عند الحضور الاول أوامر بوضع ثلاثة (3) متهمين رهن الحبس المؤقت من بين المكلفين بتنظيم الحفل المذكور".

واشار البيان الى ان التحقيق القضائي لا يزال مستمرا لتحديد المسؤوليات .

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حادث حفل ملعب 20 أوت 1955 ببلوزداد: قاضي التحقيق يأمر بإيداع ثلاثة متهمين رهن الحبس المؤقت 
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أيلول/سبتمبر 2019 11:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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