سيول: حصيلة تدخل وحدات الحماية المدنية من الاضطرابات الجوية

الجزائر - أفاد بيان للحماية المدنية فجر يوم الجمعة أن مصالحه تدخلت على اثر التساقط الغزير للأمطار عبر ولايات الجزائر البليدة, الجلفة, تيارت, البويرة, المدية, عين الدفلة, تيسمسيلت, مسيلة, باتنة, بومرداس و سوق اهراس.

واضاف البيان انه بولاية الجزائر انقدت مصالحه امرأة ببلدية بئر مراد رايس جرفتها سيول الامطار في الطريق تم تحويلها في حالة حرجة الى مستشفى مصطفى باشا و ببلدية باب الزوار تم انقاد شخص على متن سيارة محصور بالمياه داخل نفق للسيارات مشيرا الى تم القيام بعدة عمليات امتصاص المياه المتسربة لعدة سكنات و مؤسسات عمومية عبر بلديات (حيدرة سيدي امحمد (محطة الميترو) الشراقة باب الواد براقي الجزائر وسط ساحة الشهداء (محطة الميترو) كما تم تسجيل ارتفاع و ركود للمياه في مختلف طرقات العاصمة ببلديات بني مسوس الشراقة حيدرة باب الواد سيدي امحمد و الحراش.

و حسب البيان فقد تم انقاد شخص في ولاية البويرة على اثر انزلاق للتربة بمحل للصناعة على مستوى حي لاكادات la cadette""وكدا القيام بعدة عمليات امتصاص المياه بداخل السكنات ببلدية البويرة.

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واشار البيان انه تم القيام بولاية عين الدفلى بعدة عمليات امتصاص المياه المتسربة بداخل السكنات عبر بلديات الروينة جليدة اعريب و خميس مليانة. امافي ولاية تيارت فقد تم القيام بعدة عمليات امتصاص المياه المتسربة بداخل السكنات عبر بلديات زملات امير عبد القادر و بلدية حمادية. مضيفا انه تم القيام بعدة عمليات امتصاص المياه المتسربة بداخل السكنات ببلدية خميستى بولاية تيسمسيلت.

وبولاية البليدة فقد تم القيام بعدة عمليات امتصاص المياه المتسربة بداخل السكنات عبر بلديات العفرون و موزاية. كما تم انقاد امرأة محصورة بالمياه بداخل محل تجاري ببلدية سفوان ولاية المدية.

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اما ببلدية قصر البخاري تم اسعاف طفل مصاب بصدمة على اثر انحراف حافلة نقل مسافرين .كما تم القيام بعدة عمليات امتصاص المياه المتسربة بداخل السكنات عبر بلديات طابلاط بوسكن بني سليمان برواقية و عين بوسيف.

وختم البيان ان حالة الطرقات المقطوعة فيها حركة السير بولاية الجلفة بلدية حد الصحاري الطريق الوطني رقم 89 مقطوع عن السير بسبب فيضان واد بوتشيش و الطريق الولائي حركة السير فيه مقطوعة بسبب ركود المياه وببلدية بيرين الطريق الوطني رقم 40 حركة السير فيه صعبة بسبب ركود مياه الامطار.