حوادث مرور: وفاة 15 شخصا وجرح 336 آخرين على مستوى المناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر - لقي 15 شخصا حتفهم وأصيب 336 آخرين بجروح في 281 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من3 إلى 10 سبتمبر 2019 ،حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأكد ذات المصدر أن "حصيلة حوادث المرور قد عرفت ارتفاعا قدر بـ 32 حادث، و19 حالة في عدد الجرحى وحالة واحدة في الوفيات وذلك مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي".

وتشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96% حيث أرجعت المديرية العامة للأمن الوطني هذه الأسباب الى "عدم احترام مسافة الأمان والإفراط في السرعة و الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة".

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ونظرا للتقلبات الجوية التي عرفتها بعض مناطق الوطن، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني عبر صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حملة توعية لفائدة مستعملي الطريق، للتنبيه من مخاطر السياقة في مثل هذه الظروف الجوية الاستثنائية، كما حذرت من خلالها هؤلاء "بوجوب التحلي بكثير من الحيطة والحذر خلال تساقط الزخات الأولى من الأمطار".

كما أكدت المديرية العامة للأمن الوطني على "ضرورة احترام قانون المرور والسرعة المحددة والمراقبة الدورية للمركبة وذلك حفاظا على سلامة الأشخاص والممتلكات".

وذكرت بالمناسبة أنها تضع " تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.