الجلفة: حملة تحسيسية وتوعوية لمجابهة مخاطر الأفات الإجتماعية في الوسط المدرسي

الجلفة - سطرت مصالح أمن ولاية الجلفة ،بمناسبة الدخول المدرسي برنامج عمل تحسيسي وتوعوي في الوسط المدرسي للتصدي لمختلف الأفات الإجتماعية التي قد تفتك بالناشئة وهذه الفئة العمرية، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من خلية الإتصال لذات السلك.

وأكد لواج مسؤول خلية الإتصال، بأمن الولاية، محافظ الشرطة فيطس ساعد بأن " هذه الحملة التحسيسية التي تم برمجتها للشروع في تنفيذها في الأيام القادمة بالتنسيق مع مديرية التربية تهدف لتوعية لفائدة كافة التلاميذ المتمدرسين بالأطوار التعليمية الثلاثة ، حول بعض الآفات الإجتماعية كمخاطر الألعاب الالكترونية، وتناول المخدرات والاستعمال السيئ للأنترنيت، مع برمجة دروس نموذجية حول العبور السليم للطريق وتفادي بعض السلوكيات السيئة بالمحيط المدرسي".

وإلى جانب هذه الحملة التحسيسية التي سيستهدف نشاطها عددا من المؤسسات التربوية وفقا لمحافظ الشرطة " تم بالموازاة مع ذلك الشروع في تنفيذ مخطط أمني مع بداية الدخول المدرسي خاص بتعزيز التدابير الوقائية والتحسيسية بهدف ضمان موسم دراسي آمن وبدون حوادث".

وترتكز التدابير الأمنية، على تكثيف الدوريات الشرطية الراكبة والراجلة حول محيط مختلف المؤسسات التربوية، لضمان أمن وسلامة التلاميذ المتمدرسين، من خلال منع الوقوف والتوقف العشوائي أمام هذه المرافق التعليمية، وكذا التصدي للمناورات المرتكبة من قبل السائقين أمام هذه المؤسسات.

كما يقضي هذا المخطط حسب - ذات المسؤول - تعزيز تواجد قوات الشرطة على مستوى الطرقات التي تشهد كثافة مرورية، مع زيادة عدد دوريات فرقة الدراجات النارية من أجل ضمان انسيابية الطرقات، وتسهيل تنقل المواطنين خلال أيام الأسبوع .

ويجدد بالمناسبة، القائمون على السلك الأرقام الخضراء المتاحة و الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني (1548) ورقم النجدة والتبليغ بهذه الولاية(17 ) ناهيك عن الرقم الأخضر " 104" الموضوع تحت تصرف المواطنين ، بهدف التبليغ عن كل ما من شأنه أن يكون محل شبهة وفقا لما أوضحه مسؤول خلية الإتصال.