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حوادث المرور: وفاة اربعة اشخاص واصابة 104 اخرين بجروح على مستوى المناطق الحضرية خلال24 ساعة

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أيلول/سبتمبر 2019 17:30     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات

الجزائر- لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 104 اخرون بجروح في 84 حادث مروري جسماني سجلوا على مستوى المناطق الحضرية ما بين 6 و 7 سبتمبر الحالي أي في ظرف 24 ساعة -- كما أكده اليوم الاثنين بيان من  مصالح الأمن الوطني.

وتشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري، إضافة إلى العوامل الأخرى.

في هذا الإطار تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة، دون التغاضي عن المراقبة الدورية للمركبة، حفاظا على الأرواح وسلامة مستعملي الطريق العام .

كما تضع هذه الهيئة تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة .

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حوادث المرور: وفاة اربعة اشخاص واصابة 104 اخرين بجروح على مستوى المناطق الحضرية خلال24 ساعة
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أيلول/سبتمبر 2019 17:30     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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