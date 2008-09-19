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حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الأحد, 08 أيلول/سبتمبر 2019 12:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 14 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة  في 6 حوادث تعد الاكثر دموية في مختلف جهات الوطن، حسب ما افادت به يوم الاحد مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة كانت علي مستوى ولاية وهران بوفاة شخصين و إصابة 01 شخص آخر بجروح ، صدمتهم سيارة بالطريق ببلدية بئر الجير.

ومن جانب آخر قام أعوان الحماية المدنية بولاية بشار وبالضبط بوادي بني ونيف بإنقاذ 13 شخصا كانوا على متن 4 مركبات محصورين بسبب إرتفاع منسوب المياه جراء الامطار الغزيرة ، في حين مازال أعوان الحماية المدنية يقومون بالبحث على طفل يبلغ 7 سنوات جرفته سيول واد بني ونيف صبيحة اليوم.

كما قام رجال الحماية المدنية بعين وسارة ولاية الجلفة  بإنقاذ 13 شخصا كانوا على متن مركبتين محصورين بسبب فيضان واد من جراء الأمطار الغزيرة.

ومن جهة أخرى قام اعوان الحماية المدنية بكل بولايات تسمسيلت والمدية والاغواط وتبسة وسطيف بعمليات امتصاص المياه المتسربة الى المحلات التجارية والسكنات وإنقاذ شخص بولاية تيارت أصيب بصدمة على متن سيارته كان محصور بسبب فيضان واد سيدي الشيخ.

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حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الأحد, 08 أيلول/سبتمبر 2019 12:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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