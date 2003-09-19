منحة التمدرس التضامنية: 15 مليار دج لفائدة 3 ملايين تلميذ من العائلات المعوزة على المستوى الوطني

الجزائر شدد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة التسريع بداية من اليوم في عملية توزيع منحة التمدرس التضامنية التي قررت الحكومة مؤخرا رفع قيمتها بداية من هذا الدخول المدرسي 2019 - 2020 من 3000 دج إلى 5000 دج والتي خصص لها هذه السنة غلافا ماليا قدر ب15 مليار دج .

وأكد الوزير، خلال تدشينه رفقة والي العاصمة عبد الخالق صيودة العديد من المؤسسات التربوية على مستوى زرالدة والشراقة تحسبا للدخول المدرسي 2019/2020 غدا الأربعاء، على ضرورة التسريع بداية من اليوم في عملية توزيع منحة التمدرس التضامنية التي قررت الحكومة رفع قيمتها من 3000 دج إلى 5000 دج لفائدة 3 ملايين تلميذ من العائلات المعوزة على المستوى الوطني والتي خصص لها غلاف مالي قدر ب15 مليار دج حتى يتم صرفها في أوانها لتلبية مستلزمات الدخول المدرسي الجاري، مؤكدا حرصه على متابعة العملية التي تم الشروع فيها عبر عديد الولايات.

و أوضح أن هذه الإجراءات تندرج في إطار التدابير التي تم اتخاذها لا سيما رفع المنحة الخاصة للتلاميذ المعوزين من 3.000 دج إلى 5.000 دج و رفع مبلغ علاوة الدراسة السنوية، المقدرة منذ سنة 1994 بـ 400 دج وتثمينها إلى 3.000 دج عن كل طفل متمدرس في الأطوار الثلاثة (ابتدائي ومتوسط وثانوي).

و أشار السيد الوزير إلى جاهزية المؤسسات التربوية التي تم تدشينها بالعاصمة بكل من بلدية معالمة بزرالدة و كذا ببلديات أولاد فايت و وعين بنيان والشراقة لإستقبال التلاميذ في "أحسن الظروف"، مبرزا ان الدخول المدرسي للسنة الجديدة 2019-2020 عرف "تحضيرا جيدا" و هذا عبر اتخاذ تدابير غير مسبوقة من طرف الحكومة من اجل ضمان السير الحسن للدخول المدرسي .

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و أشار الى أن الدرس الافتتاحي الموحد الذي سيمز الدخول المدرسي سيتمحور حول موضوع "المواطنة وحب الوطن، لغرس قيم حب الوطن ومحاربة الفساد" لدى التلاميذ، كما اعتبر من جهة أخرى المدارس الخاصة دعما للقطاع التربوي العمومي شريطة التزامها بدفتر شروطها و كذا البرنامج الوطني للتربية ومناهجه للحفاظ على الثوابت و الهوية الوطنية .

وبخصوص الكتب المدرسية، طمأن السيد بلعابد اولياء التلاميذ، مؤكدا انها متوفرة على مستوى المؤسسات التربوية و المعارض التي سيتم تنظيمها بكل ولاية.

و أكد ذات المسؤول انعدام حالات الاكتظاظ في الاقسام هذه السنة بالجزائر العاصمة و هذا نظرا لعدد المؤسسات التربوية التي تم استلامها والتي سيتم استلامها تدريجيا عبر العاصمة خلال الأيام القادمة، مؤكدا التكفل بتسجيل كل التلاميذ الذين استفادت عائلاتهم من سكنات مؤخرا في اطار عمليات الترحيل عبر جميع الاحياء السكنية الجديدة بكل أريحية وبدون ضغط في الأقسام .

من جهته، اكد والي ولاية الجزائر عبد القادر صيودة ، انه لا يوجد أقسام للتمدرس في مؤسسات البناء الجاهز.

واستمع الوفد الوزاري على هامش تدشين الثانوية الجديدة المجاهد برادعي محمد بالمعالمة بزرالدة لعرض مفصل قدمته مديرة التربية الجزائر (غرب) السيدة صونيا قايد تضمن تفاصيل بالأرقام حول المؤسسات والمطاعم التربوية التي تم استلامها خلال الدخول الدراسي الجاري غرب العاصمة على غرار استلام 35 مدرسة ابتدائية و 9 ثانويات و 9 متوسطات بكل من زرالدة والشراقة والدرارية وبئر توتة وبئر مراد رايس.