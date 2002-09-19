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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وفاة 10 أشخاص واصابة 139 آخرين خلال نهاية الأسبوع على مستوى المناطق الحضرية

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 أيلول/سبتمبر 2019 18:42     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات
وفاة 10 أشخاص واصابة 139 آخرين خلال نهاية الأسبوع على مستوى المناطق الحضرية

 الجزائر لقي 10 اشخاص حتفهم واصيب 139 آخرون بجروح في 117 حادث مرور جسماني وقع على مستوى المناطق الحضرية خلال نهاية الأسبوع، حسب ما اوردته يوم الاثنين حصيلة لمصالح الأمن الوطني.

وتشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث "يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري، إضافة إلى العوامل الأخرى".

وفي هذا الإطار، جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام من أجل "توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة، دون التغاضي عن المراقبة الدورية للمركبة، حفاظا على الأرواح وسلامة مستعملي الطريق العام".

كما وضعت المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.

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وفاة 10 أشخاص واصابة 139 آخرين خلال نهاية الأسبوع على مستوى المناطق الحضرية
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 أيلول/سبتمبر 2019 18:42     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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