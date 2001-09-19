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رفع قيمة منحة التمدرس التضامنية إلى 5000 دج 

  أدرج يـوم : الأحد, 01 أيلول/سبتمبر 2019 18:32     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرات
رفع قيمة منحة التمدرس التضامنية إلى 5000 دج 

الجزائر - قرر الوزير الأول، نور الدين بدوي، خلال ترؤسه اجتماع الحكومة يوم الاحد، رفع قيمة منحة التمدرس التضامنية المقدرة بـ 3000 دج إلى 5000 دج والتي يستفيد منها حاليا حوالي 3 ملايين تلميذ.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الاول أن السيد بدوي "قرر الرفع من قيمة منحة التمدرس التضامنية التي يستفيد منها حاليا حوالي 3 ملايين تلميذ والمقدرة بـ 3000 دج إلى 5000 دج، والتي عكفت الدولة على تخصيصها لفائدة الفئات الهشة، وهو ما يؤكد وقوف الدولة الدائم إلى جانب هذه الفئات وتكريسا لطابعها الاجتماعي لضمان تمدرس كل أبناء الوطن الواحد كما هو مكرس دستوريا".

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كما درست الحكومة خلال اجتماعها "مشروع مرسوم تنفذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996 الذي يتضمن رفع مبلغ علاوة الدراسة السنوية المقدرة منذ سنة 1994 بـ 400 دج وتثمينها إلى 3.000 دج عن كل طفل متمدرس في الأطوار الثلاثة (ابتدائي ومتوسط وثانوي)، وهو الإجراء الذي تمت المصادقة عليه، حيث أمر السيد الوزير الأول بأن يتم تجسيده فورا بمناسبة الدخول المدرسي الذي هو على الأبواب ليستفيد من هذه العلاوة أكثر من 9 ملايين متمدرس، حيث ستتكفل البلديات بصرف هذه المنحة أيضا لأولياء التلاميذ بدون دخل، عبر تجنيد صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية".

وبالمناسبة، أكد الوزير الأول أن هذين القرارين "ينبعان من وعي الحكومة بضرورة دعم العائلات بمناسبة الدخول المدرسي، كما يأتيان تكريسا للقيم السامية للتضامن والتكافل الاجتماعيين بهذه المناسبة وذلك قصد ضمان نفس مستويات التكفل والتحضير الجيد لأبنائنا التلاميذ، وبالتالي نفس فرص وحظوظ التفوق في دراستهم".

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رفع قيمة منحة التمدرس التضامنية إلى 5000 دج 
  أدرج يـوم : الأحد, 01 أيلول/سبتمبر 2019 18:32     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرة   شارك

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