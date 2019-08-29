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الجلفة: تنظيم حملة تحسيسية لفائدة سواق مركبات الوزن الثقيل والنقل الجماعي للمسافرين

  أدرج يـوم : الخميس, 29 آب/أغسطس 2019 16:24     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات
الجلفة: تنظيم حملة تحسيسية لفائدة سواق مركبات الوزن الثقيل والنقل الجماعي للمسافرين

الجلفة - نظمت مصالح الدرك الوطني بولاية الجلفة اليوم الخميس حملة تحسيسية وتوعوية عبر محور الطريق الوطني رقم واحد استهدفت بالخصوص سواق مركبات الوزن الثقيل والنقل الجماعي للمسافرين.

وحضرت /وأج جانبا من هذه الحملة التوعوية التي تمت على مستوى حاجز المراقبة الأمنية بمنطقة الصقيعة (70 كلم شمال الولاية)، حيث تم توزيع مطويات تحسيسية على السواق وتقديم إرشادات ونصائح للسواق وبخاصة منهم أصحاب مركبات الوزن الثقيل وسيارات النقل الجماعي للمسافرين بهدف تعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى هؤلاء .

وفي هذا العمل التحسيسي الذي جرى بإشراف قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لدائرة حاسي بحبح، الرائد ولد سعدي كمال تم تكثيف النشاط باستهداف قدر كبير من السواق الذين تفاعلوا بشكل إيجابي مع أفراد الدرك الذين قدموا بدورهم توجيهات مبسطة من أجل حث هؤلاء على ضرورة التقيد بقانون السير و الالتزام باحترام إشارات المرور.

وأوضح ل/وأج قائد الكتيبة بأن "هذا العمل التحسيسي يندرج ضمن مخطط القيادة الرامي لتكثيف العمل التوعوي للتقليل من حوادث المرور التي تعتبر هاجسا يستدعي هكذا حملات تحسيسية تستهدف مختلف مرتادي الطرقات من سواق الوزن الثقيل ومركبات النقل المشترك وكذا سواق الدراجات النارية".

"عند النظر في بعض المخالفات التي يقترفها السواق،يقول قائد الكتيبة، "تم إعلامهم بكثير منها بطريقة سلسة لأجل تفاديها، حيث تعزيز سبل الوقاية و من ثمة الحفاظ على الأرواح التي قد تزهق بفعل بعض السلوكات التي يستهان بها لكن نتيجتها تكون وخيمة كالحمولة الزائدة وكذا عدم مراقبة أضواء التوقف والإشارة وغيرها من المخالفات".

والجدير بالذكر، يعرف محور الطريق الوطني رقم واحد الذي يعتبر همزة وصل بين شمال البلاد وجنوبه وتصل مسافته عبر ولاية الجلفة إلى ما يربو عن 180 كلم، حركية مرورية كثيفة في ظل ازدواجيته التي جعلت منه مكسبا هاما حيث عزز شبكة طرقات بالولاية في السنوات الأخيرة وقلص بشكل كبير من ضحايا الحوادث المميتة به بالمقارنة مع فترات سابقة كان مسرحا "للمجازر المرورية".

آخر تعديل على الخميس, 29 آب/أغسطس 2019 20:04
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الجلفة: تنظيم حملة تحسيسية لفائدة سواق مركبات الوزن الثقيل والنقل الجماعي للمسافرين
  أدرج يـوم : الخميس, 29 آب/أغسطس 2019 16:24     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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