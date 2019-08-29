غرداية: قتيلان وأربعة جرحى في حادث مرور بالقرب من القرارة

غرداية - لقي شخصان حتفهما وأصيب أربعة آخرين بجروح في حادث مرور وقع ليلة الأربعاء إلى الخميس على بعد نحو مائة كيلومتر شمال / شرق غرداية ، حسبما استفيد من مصالح الحماية المدنية .

ووقع الحادث على مستوى الطريق الولائي رقم 33 الرابط بين مدينتي بريان والقرارة على بعد 30 كلم من القرارة عندما انحرفت شاحنة صغيرة عن مسارها وتتدحرج لعدة مرات قبل أن تنتهي خارج الطريق ، مما أدى إلى مقتل شخصين على الفور وإصابة أربعة آخرين بجروح ، وفق ذات المصدر.

وتم إجلاء جثتي الضحيتين من جنس أنثى ( تتراوح أعمارهن ما بين 35 سنة وثلاثة أشهر) إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مدينة القرارة الذي نقل إلى مصالحه الإستعجالية أيضا الجرحى ، وهو المرفق الصحي الأقرب من موقع الحادث.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث .