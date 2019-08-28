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ترامواي الجزائر: توقف جزئي في الخدمة صباح الأربعاء بين محطتي سيدي ادريس وبن مراد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آب/أغسطس 2019 13:18     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
ترامواي الجزائر: توقف جزئي في الخدمة صباح الأربعاء بين محطتي سيدي ادريس وبن مراد أرشيف

الجزائر- سجل ترامواي الجزائر توقفا جزئيا في الخدمة صبيحة يوم الأربعاء 28 اغسطس على الساعة 7 و53 د بين محطتي سيدي ادريس وبن مراد, حسبما ما أفادت به شركة استغلال الترامواي " سيترام الجزائر"  في بيان لها.

وقد جاء هذا التوقف بسبب شروع قاطني الأحياء المجاورة في مظاهرات عبر الخط المذكور.

وحسب نفس المصدر فقد تم الحفاظ على الخدمة بين محطتي العناصر وميموني حمود.

و أعربت "سيترام الجزائر" عن اعتذارها للزبائن عن الازعاج الناجم عن هذا التوقف.

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ترامواي الجزائر: توقف جزئي في الخدمة صباح الأربعاء بين محطتي سيدي ادريس وبن مراد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آب/أغسطس 2019 13:18     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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