ترامواي الجزائر: توقف جزئي في الخدمة صباح الأربعاء بين محطتي سيدي ادريس وبن مراد

وقد جاء هذا التوقف بسبب شروع قاطني الأحياء المجاورة في مظاهرات عبر الخط المذكور.
وحسب نفس المصدر فقد تم الحفاظ على الخدمة بين محطتي العناصر وميموني حمود.
و أعربت "سيترام الجزائر" عن اعتذارها للزبائن عن الازعاج الناجم عن هذا التوقف.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- سجل ترامواي الجزائر توقفا جزئيا في الخدمة صبيحة يوم الأربعاء 28 اغسطس على الساعة 7 و53 د بين محطتي سيدي ادريس وبن مراد, حسبما ما أفادت به شركة استغلال الترامواي " سيترام الجزائر" في بيان لها.
وقد جاء هذا التوقف بسبب شروع قاطني الأحياء المجاورة في مظاهرات عبر الخط المذكور.
وحسب نفس المصدر فقد تم الحفاظ على الخدمة بين محطتي العناصر وميموني حمود.
و أعربت "سيترام الجزائر" عن اعتذارها للزبائن عن الازعاج الناجم عن هذا التوقف.