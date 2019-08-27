مكافحة الجريمة و التهريب: توقيف عدة اشخاص عبر التراب الوطني

الجزائر- تمكنت عناصر من الدرك الوطني في اطار مكافحة الجريمة و التهريب من توقيف عدة اشخاص عبر مختلف ولايات البلاد، حسبما افاد به بيان لهذه الهيئة.

في هذا الصدد تمكنت عناصر الدرك الوطني للمجموعة الاقليمية لولاية المسيلة و اعتمادا على معلومات و بمقتضى مذكرة تفتيش لمنزل شخص يبلغ من العمر 56 سنة يقطن ببوسعادة، من حجز 5 بنادق فنتازيا و بندقية صيد من عيار 16 و كذا 04 اعقاب بنادق صيد.

كما سمحت ذات العملية -يضيف ذات البيان- بحجز 40 كلغ من البارود و 04 كلغ من نترات البوتاسيوم و ميزانان و جهاز تلحيم يتم استغلالها بشكل غير قانوني.

اما بولاية سطيف فقد تمكنت عناصر الدرك الوطني خلال نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 64 الرابط بين صالح باي و عين ازال من توقيف شخص يبلغ من العمر 49 سنة كان ينقل على متن شاحنة، 60 قنطارا من تبغ المضغ بدون حيازة سجل تجاري و لا فواتير.

كما قامت عناصر الدرك الوطني للمجموعة الاقليمية بالمدية و استنادا لمعلومات بتوقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة و حجزت على مستوى مذبح اقامه الموقوف بشكل غير قانوني على مستوى قرية قداورية، 05 قناطير و 95 كلغ من لحوم الدواجن.

في ذات السياق تمكنت مصالح الدراك الوطني خلال عملية تفتيش لسيارة مهجورة بقرية سواحلية (تيبازة) من اكتشاف 237 قرصا مهلوسا و قامت بتوقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة و حجزت في منزله ببلدية سيدي الشحمي (هران) 200 قرصا مهلوسا.

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اما بولاية الوادي فقد قامت عناصر الدرك الوطني التابعة للمجموعة الاقليمية للولاية خلال دورية بالمخرج الشمالي لبلدية وادي علندة بتوقيف شخصين يبلغان من العمر 33 و 26 سنة يقطنان بالوادي كانا على متن سيارة و بحوزتهما 844 قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الماركات كانت موجهة للبيع غير القانوني.

من جانبها تمكنت عناصر الدرك الوطني للمجموعة الاقليمية لبجاية خلال نقطة مراقبة اقيمت على الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين سطيف و بجاية على مستوى قرية عمارات بلدية برباشة من توقيف شخص (54 سنة) يقطن بحاسي خليفة (الوادي) كان ينقل على متن شاحنة اكثر من 18114 قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الماركات كانت موجهة للتجارة غير القانونية.

كما تمكنت عناصر الدرك الوطني بولاية معسكر من توقيف ثلاث رعايا من سيراليون و اثنين من مالي و رعية سنغالية و اخر من غانا كانوا في وضعية غير قانونية فيما تم توقيف رعيتين اخريين من سيراليون اثناء توجههم مشيا من بني ونيف نحو بشار.

و تم في ذات السياق -يضيف ذات البيان- توقيف عشرة مرشحين للهجرة غير الشرعية على مستوى شاطئ الخليج العربي (عنابة) فيما كانوا يستعدون للالتحاق بالشواطئ الايطالية بطريقة غير شرعية على متن احد القوارب.