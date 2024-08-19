وفاة 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة خلال ال24 ساعة الماضية

الجزائر- لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة على اثر عدة حوادث مرور سجلت عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة, حسب ما كشفت عنه يوم الاثنين حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وقد سجلت أثقل حصيلة علي مستوى ولاية الشلف بوفاة 3 اشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح على اثر اصطدام بين 3 سيارات وشاحنة بالطريق السيار شرق غرب ببلدية حرشون, دائرة واد الفضة, حيث تم إسعاف الضحايا في عين المكان ثم تحويلهم إلى المستشفى المحلي.

من جهة أخرى, سجل جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام توافد 1399100 مصطاف عبر الشواطئ المسموحة للسباحة, حيث تم القيام بـ 706 تدخل سمح بإنقاذ 494 شخص من الغرق وتقديم الإسعافات الأولية ل166 شخص على مستوى مراكز الحراسة وكذا تحويل 43 آخرين نحو مختلف المراكز الصحية.

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وخلال نفس الفترة, تدخلت وحدات الحماية المدنية على إثر التساقط الغزير للأمطار بكل من ولايات أم البواقي, قسنطينة وتمنراست, حيث تم القيام بعدة عمليات امتصاص المياه المتسربة للمنازل وكذا إنقاذ مواطنين حوصروا بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وبقسنطينة, تم إخراج سيارتين محاصرتين بسبب ارتفاع منسوب المياه على مستوى نفق للسيارات بحي 05 جويلية 1962, فيما لاتزال عملية البحث متواصلة عن شخص مفقود جرفته سيول واد شرقي.

وبولاية أم البواقي, قام أعوان الحماية المدنية بعدة عمليات امتصاص لمياه الأمطار المتسربة عبر 11 منزلا في بلديتي هنشير توغماني وقصر صبحي, بينما تم بولاية تمنراست القيام بنفس العملية عبر 4 منازل ببلديتي تيندهار وتنهينان.