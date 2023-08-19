5 قتلى و23 جريحا على الأقل في حادث تدافع بحفل فني بالجزائر العاصمة -

ارتفاع عدد وفيات الحجاج الجزائريين الى 25 شخصا -

شبيبة السّاورة: النادي يسلط عقوبة على اللاعبين لحمر و فرحي -

الوزير الأول يتقدم بتعازيه الخالصة الى عائلات ضحايا حادثة التدافع في حفل فني بالعاصمة -

تحديد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي -

البليدة: تحويل مصلحة تصفية الدم من مستشفى فرانس فانون الى مركز زراعة الأعضاء -

الشلف: إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 8 أشخاص -

وفاة 5 أشخاص في حفل فني بالجزائر العاصمة: وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد يأمر بفتح تحقيقات معمقة -

مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 4 درجات على سلم ريشتر بالأخضرية -

أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد في عديد من ولايات شرق الوطن -

حجز أزيد من 14 ألف أورو غير مصرح بها بمطار هواري بومدين الدولي -

كشف مخبأ للإرهابيين يحتوي اغراضا مختلفة بتيزي وزو -

الحمراوة في تنقل صعب إلى سطيف، بلعباس والشلف من أجل التدارك -

سوريا: الجيش النظامي يسيطر على كامل مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي -

شبيبة الساورة تفوز بصعوبة على جيبوتي تيليكوم (1-0) -

آفاق واعدة لسكيكدة في المجال السياحي -

عدالة: دعوة لتعزيز الرصانة والآداء الوظيفي خلال انجاز الهياكل القطاعية -

الجزائر تفتك البرونزية في القفز على الحواجز حسب الفرق -

تندوف: رفع التجميد عن عدة مشاريع لترقية الخدمات الصحية بالولاية -