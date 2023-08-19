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الشلف: إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 8 أشخاص

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 آب/أغسطس 2019 15:07     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات
الشلف: إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 8 أشخاص

الشلف - تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس من إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 8 أشخاص، حسبما أفاد به يوم الجمعة بيان لخلية الإعلام بذات الجهاز الأمني.

وأوضح المصدر أن "هذه العملية جاءت استغلالا لمعلومات مفادها محاولة مجموعة من الشباب الإبحار سرا انطلاقا من شاطئ القيطون (غير محروس)، حيث تم تفعيل مخطط مكافحة الهجرة غير الشرعية المتمثل في غلق كامل منافذ ونقاط الهجرة على طول الشريط الساحلي، لتسفر العملية عن توقيف 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 31 سنة".

كما تم، استنادا للمصدر ذاته، حجز 310 لتر من الوقود كانت على متن سيارة سياحية متوجهة لتزويد القوارب، بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر، هواتف نقالة وحقائب أمتعة الموقوفين.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم الموقوفين أمس الخميس أمام الجهات القضائية المختصة للنظر والفصل في قضيتهم.

آخر تعديل على الجمعة, 23 آب/أغسطس 2019 18:13
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الشلف: إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 8 أشخاص
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 آب/أغسطس 2019 15:07     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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