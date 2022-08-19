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ارتفاع عدد وفيات الحجاج الجزائريين الى 24 شخصا

  أدرج يـوم : الخميس, 22 آب/أغسطس 2019 19:07     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات
ارتفاع عدد وفيات الحجاج الجزائريين الى 24 شخصا

مكة المكرمة- ارتفع عدد الوفيات وسط الحجاج الجزائريين يوم الخميس إلى 24 شخصا, حسبما أكده ل/وأج رئيس البعثة الطبية الجزائرية .

وصرح الدكتور محمود دحمان أن الأمر يتعلق بالحاج "دغار علي من ولاية سيدي بلعباس المولود سنة 1942 (77سنة)", موضحا ان المتوفي "لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الملك عبد العزيز حيث كان يعاني من سرطان الرئة".

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وأفاد ان المتوفي الثاني هو الحاج "فرحاوي محمد بن سالم البالغ من العمر 61 سنة من بلدية سيدي لخضر ولاية مستغانم", مضيفا ان المرحوم "لقي حتفه بمستشفى الملك فيصل حيث كان يعاني من سرطان الدم".

من جهة أخرى أشار الدكتور محمود دحمان إلى أن عدد الحجاج الجزائريين المرضى بالمستشفيات السعودية وصل اليوم إلى 16 حاجا.

آخر تعديل على الخميس, 22 آب/أغسطس 2019 19:17
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ارتفاع عدد وفيات الحجاج الجزائريين الى 24 شخصا
  أدرج يـوم : الخميس, 22 آب/أغسطس 2019 19:07     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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