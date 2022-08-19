حوادث المرور: وفاة 7 أشخاصا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة خلال 24 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي 7 أشخاصا حتفهم واصيب 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة خلال ال 24 ساعة الأخيرة في عدة حوادث مرور سجلت على المستوى الوطني 6 منها كانت الأكثر دموية حسب ما افادت به اليوم الخميس حصيلة المديرية العامة للحماية المدنية .

وأكد ذات المصدر أن أثقل حصيلة كانت على مستوى ولاية البويرة بوفاة 3 اشخاص و إصابة 3 أخرين بجروح على اثر اصطدام بين 4 شاحنات و 3 سيارات و حافلة نقل المسافرين وقع بالطريق السيار شرق- غرب بالمكان المسمى بولرباح ببلدية جباحية دائرة قاديرية.

ومن جانب آخر أوضحت ذات المصالح أن جهاز حراسة الشواطئ و الإستجمام قد قاموا خلال نفس الفترة بـ 1178 تدخل ما سمح بإنقاذ 893 شخص من الغرق و تقديم الإسعافات الأولية لـ 173 شخص، مع تحويل 110 شخص لمختلف المصالح الإستشفائية الى جانب تسجيل 4 وفيات غرقا بالشواطئ الممنوعة في كل من ولايات بجاية و بومرداس و جيجل و تيبازة، تم نقل الضحايا لمصالح حفظ الجثث للمستشفيات المحلية.

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كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية أم البواقي من أجل إنتشال جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات متوفي غرقا بالمسبح الكائن بوسط مدينة عين مليلة.

وفيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات و الأدغال و المحاصيل الزراعية و النخيل قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 21 حريق تسبب في خسائر مقدرة بـ 453 هكتار مساحة غابية و 112 هكتار مساحة أدغال و 54 هكتار مساحة أحراش و حشائش و 1730 حزمة تبن الى جانب تسجيل حرائق حضرية وصناعية ومختلفة بعدة ولايات من الوطن تسببت في اصابة شخصين بصعوبة في التنفس .