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مكافحة الجريمة والتهريب: توقيف 7 أشخاص عبر التراب الوطني

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 آب/أغسطس 2019 15:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات
مكافحة الجريمة والتهريب: توقيف 7 أشخاص عبر التراب الوطني

 الجزائر - تمكن عناصر الدرك الوطني، عبر مناطق مختلفة من التراب الوطني، من توقيف 7 أشخاص لتورطهم في قضايا إجرام وتهريب  وحيازة مواد محظورة، حسب حصيلة كشفت عنها يوم الاثنين مصالح هذا الجهاز الأمني.

وفي هذا الصدد، أوقف أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، على مستوى الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين المسيلة وبرج بوعريريج، شخصا يبلغ من العمر 29 سنة كان بصدد نقل على متن شاحنة صغيرة 1.872 قارورة من المشروبات الكحولية موجهة للبيع غير الشرعي.

وبولاية تبسة، أوقف أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني شخصا يبلغ من العمر 48 سنة على مستوى نقطة مراقبة بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين تبسة وسوق أهراس، على متن سيارة وبحوزته 145 خرطوشة سجائر من مختلف العلامات مصدرها التهريب.

وتمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، على مستوى الطريق الولائي رقم 74 الرابط بين بئر الجير وحاسي بونيف، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و26 سنة على متن سيارة وبحوزتهم 230 قرص مهلوس مخبأة تحت المقعد الخلفي للسيارة. 

وبولاية معسكر، أوقف أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، على مستوى الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين عين فكان وواد طارية، شخصا يبلغ من العمر 51 سنة على متن شاحنة نصف مقطورة محملة بــ 190 قنطار من الفرينة بدون فواتير.

وفي إطار مكافحة الجريمة، وعلى إثر خلاف عائلي بولاية تيزي وزو، قام شخص يبلغ من العمر 31 سنة بتوجيه طعنة سكين قاتلة لأخيه البالغ من العمر 41 سنة داخل المسكن العائلي. وفور إبلاغهم، قام أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتوقيف الجاني، فيما تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأربعاء ناث إيراثن.

وبالجزائر العاصمة، قام شخص يبلغ من العمر 55 سنة، يعاني من اضطرابات عقلية، بسكب ماء ساخن على رأس شقيقته البالغة من العمر 58 سنة، متسببا لها بحروق قاتلة بالمسكن العائلي. وفور إبلاغهم تنقل أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني إلى عين المكان حيث أوقفوا المتهم وتم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمقبرة العالية.

آخر تعديل على الإثنين, 19 آب/أغسطس 2019 17:57
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مكافحة الجريمة والتهريب: توقيف 7 أشخاص عبر التراب الوطني
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 آب/أغسطس 2019 15:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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