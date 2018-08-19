الجزائر - تمكن عناصر الدرك الوطني من توقيف 13 شخصا وحجز كميات معتبرة من المخدرات والاقراص المهلوسة بمناطق متفرقة من الوطن، وذلك في اطار مكافحة الجريمة بمختلف اشكالها، حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لمصالح هذه الهيئة الامنية.

فبولاية تيبازة، أوقف عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني شخصا يبلغ من العمر 21 سنة وبحوزته عشرة 10 أقراص مهلوسة.

ومواصلة للتحريات، تمكن عناصر المجموعة من توقيف شخص آخر (شريك الموقوف) يبلغ من العمر 32 سنة على متن سيارة وبحوزته 60 قرصا مهلوسا و 5.8 غرام من الكيف المعالج.

وبولاية البويرة، أوقف أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني شخصا (29 سنة) وتم بداخل مسكنه حجز 519 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 179.180 دج يمثل عائدات بيع تلك المادة.

كما تم توقيف شخص (39 سنة) بولاية المسيلة وتم حجز داخل مسكنه 3 كلغ و 350 غرام من الكيف المعالج.

وبولاية أم البواقي، قام أفراد المجموعة الإقليمية بتوقيف شخص (31 سنة) وبحوزته 1.149 قرص مهلوس، فيما تم بولاية الجزائر توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و 46 سنة على متن سيارة وبحوزتهما 56 قرصا مهلوسا وآلة خاصة بتعطيل نظام الغلق الأوتوماتيكي للسيارات، إضافة إلى قلم صلب خاص بتحطيم زجاج السيارات.

ومتابعة للتحقيقات وبموجب أمر بالتفتيش، تمكن عناصر المجموعة بتوقيف شخص آخر يبلغ من العمر 28 سنة وتم حجز بداخل مسكنه آلة خاصة بتعطيل نظام الغلق الأوتوماتيكي للسيارات، إضافة إلى قلم صلب خاص بتحطيم زجاج السيارات، قارورة غاز مسيل للدموع، عصا كهربائية وسكين.

من جهة اخرى، أوقف عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية خنشلة شخصا يبلغ من العمر 46 سنة على متن سيارة وبحوزته 3.830 أورو، 700 دولار أمريكي و497 ألف دينار جزائري، إضافة إلى 2.500 كيس من الشمة بدون سجل تجاري أو فاتورة.

كما تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالطارف من توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و 29 سنة بنقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 44 على متن سيارة وبحوزتهما 24.460 أورو، 4.900 دولار أمريكي، 63.800 دينار تونسي و630 دج إضافة إلى 37 غرام من الذهب.

وبعد التفتيش الجسدي للشخص الأول، عثر بحوزته على 87.5 غرام من الكيف المعالج، إضافة إلى 40 قرصا مهلوسا.