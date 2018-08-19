توقيف شخصين وحجز أزيد من 6 كلغ من الكيف المعالج بولاية المسيلة

الجزائر- تمكن عناصر الشرطة بولاية المسيلة من توقيف شخصين مشتبه فيهما ينشطان في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات وحجز أزيد من 6 كيلوغرام من الكيف المعالج, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لمصالح الأمن الوطني.

واوضح نفس المصدر أن العملية تمت على إثر "استغلال معلومات من طرف عناصر الشرطة لأمن دائرة بوسعادة مفادها وجود شخص مشتبه فيه بحوزته كمية من الكيف المعالج مخبأة داخل مسكنه. وعليه تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه, مما أسفر عن توقيفه والعثور على كمية من الكيف المعالج تقدر ب6 كيلوغرام و 300 غرام, ليتم اقتياد الشخص المشتبه فيه والمحجوزات إلى مصلحة الشرطة وفتح تحقيق في القضية".

ومواصلة لإجراءات التحقيق مع المشتبه فيه --يضيف ذات المصدر-- تم توقيف شريكه في القضية ليتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا, والذي بدوره أحال ملف القضية أمام قاضي التحقيق.