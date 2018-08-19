حوادث المرور : وفاة 6 أشخاص واصابة 13 اخرين بجروح متفاوتة الخطورة خلال 24 ساعة

الجزائر - لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 اخرون بجروح متفاوتة الخطورة على اثر حوادث مرور 7 منها الاكثر دموية سجلت في الفترة الممتدة ما بين 17 و18 من أغسطس أي في "ظرف 24 ساعة "كما أوضح اليوم الاحد بيان من مصالح الحماية المدنية .

وأكد ذات البيان أن أثقل حصيلة كانت علي مستوى ولاية قسنطينة بوفاة 01 شخص و إصابة 04 أخرين بجروح على اثر اصطدام بين سيارة من الوزن الخفيف و شاحنة، بالطريق الولائي رقم 27 دائرة عين عبيد ، تم تحويل الضحايا الى المستشفى المحلي من طرف الحماية المدنية.

من جهة أخرى قام جهاز حراسة الشواطئ و الاستجمام خلال نفس الفترة بـ 1110 تدخل ما سمح بإنقاذ 794 شخص من الغرق و تقديم الإسعافات الأولية لـ 251 اخرين مع تحويل 59 شخص لمختلف المصالح الإستشفائية، الى جانب تسجيل وفاة 01 شخص غرقا بولاية الجزائر على مستوى شاطئ خلوفي 02 ببلدية زرالدة.

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في حين، تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية المدية، من أجل إنتشال جثة 01 شخص متوفي ذا سن 19 سنة توفي غرقا على مستوى سد للمياه بالمكان المسمى مساغيت ببلدية أولاد حلال.

وفيما يخص مكافحة حرائق الغابات، الأدغال، المحاصيل الزراعية و النخيل قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 38 حريق ( 14 حريق غابة، 06 حرائق أدغال، 06 حرائق أحراش، 12 حرائق محاصيل) هذه الحرائق تسببت في خسائر مقدرة بـ 445 هكتار مساحة غابية، 231 هكتار مساحة أدغال، 69 هكتار مساحة أحراش و حشائش، 520 حزمة تبن و 2615 شجرة مثمرة و 131 نخلة يضيف ذات البيان .