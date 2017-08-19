حوادث المرور : وفاة 16 شخصا وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة خلال ال48 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي 16 شخصا حتفهم وأصيب 25 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 15 حادث مرور وقع خلال ال 48 ساعة الأخيرة بمناطق متفرقة من الوطن, حسب ما افادت به اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن اثقل حصيلة سجلت بولاية سيدي بلعباس بوفاة شخصين واصابة 3 آخرين بجروح على إثر اصطدام بين قطار لنقل المسافرين وسيارة من الوزن الخفيف ببلدية بن باديس.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل انتشال جثث 7 أشخاص توفوا غرقا بشواطئ البحر بكل من جيجل, بجاية, الطارف, مستغانم وبومرداس.

وقامت ذات المصالح من جهة اخرى خلال نفس الفترة بـ 834 تدخل, سمح بإنقاذ 592 شخص من الغرق وتقديم الإسعافات لـ 41 شخصا, اضافة الى انتشال 3 جثث لأطفال تتراوح اعمارهم ما بين 7 و 18 سنة توفوا غرقا ببرك مائية بكل من ولايتي المسيلة وتبسة.

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وفيما يخص جهاز مكافحة الحرائق, قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 87 حريقا تسبب في خسائر مقدرة بـ 81 هكتار مساحة غابية و 51 هكتار مساحة أدغال و 78 هكتار مساحة أحراش وحشائش و 1820 حزمة تبن و 1414 شجرة مثمرة.

كما قامت بإخماد 3 حرائق حضرية بكل من الجزائر, بومرداس وتبسة تسببت في إصابة 8 اشخاص بصعوبة في التنفس جراء استنشاق الدخان.