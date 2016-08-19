توقيف ثلاثة أشخاص وحجز أزيد من 2.100 قرص مهلوس بكل من الجزائر العاصمة وتبسة ومعسكر

الجزائر- تمكنت قوات الشرطة بكل من الجزائر العاصمة وتبسة ومعسكر من توقيف ثلاثة أشخاص وحجز 2.192 قرص مهلوس كانت موجهة للترويج, حسب ما أفاد به, يوم الجمعة, بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن حيثيات العملية الأولى التي نفذتها شرطة العاصمة, تمت على إثر تنفيذ إذن بالتفتيش لمنزل شخص مشتبه فيه متورط في قضية المتاجرة بالمؤثرات العقلية مما سمح بحجز 600 قرص من المؤثرات العقلية, في حين قامت شرطة تبسة بتوقيف مشتبه فيه وحجز 362 قرص مهلوس.

أما مجريات العملية الثالثة التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية لمعسكر, سمحت بتوقيف شخص مشتبه فيه وحجز 1.230 مؤثر عقلي, وذلك إثر تنفيذ إذن بالتفتيش.

وفي سياق ذات صلة, تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة وغليزان من حجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت ب 1.651 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام, كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية, يشير البيان.

كما تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار وهران من توقيف شخص مشتبه فيه أثناء مغادرته التراب الوطني اتجاه فرنسا وبحوزته 259 خرطوشة سجائر و48 كيس من مادة الشمة كانت مخبأة بإحكام داخل أمتعة.