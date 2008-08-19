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تسجيل 142 وفاة على مستوى الشواطئ و المسطحات المائية عبر الوطن

  أدرج يـوم : الخميس, 08 آب/أغسطس 2019 19:18     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات
تسجيل 142 وفاة على مستوى الشواطئ و المسطحات المائية عبر الوطن

الجزائر- لقي 142 شخصا حتفهم منذ بداية موسم الاصطياف 2019 عبر كامل التراب الوطني منها بينهم 85 شخصا غرقا على مستوى الشواطئ التي تعتبر أغلبتها غير مسموحة للسباحة, حسبما أكدته الرائد سامية رومان, الكلفة بالدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية.

و خلال عرض حصيلة أعدت الى غاية 7 أغسطس حول تدخلات أفراد الحماية المدنية صرحت السيدة رومان أنه منذ انطلاق موسم الاصطياف الجاري لقي 142 شخصا حتفهم منه بينهم 85 وفاة غرقا على مستوى الشواطئ فيما توفي 57 آخرين بمختلف المسطحات المائية.

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و حسب هذه الحصيلة الأخيرة فانه من بين 85 وفاة غرقا فان 60 منها وقعت على مستوى الشواطئ غير المسموحة للسباحة أي بمعدل 29ر99 بالمئة من الحالات في حين أن 12 حالة وفاة غرقا سجلت خارج ساعات مراقبة الشواطئ.

و بخصوص حالات الوفاة ال57  التي تم احصائها على مستوى المسطحات المالية فان 19 منها وقعت على مستوى المجمعات المائية و 15 حالة وفاة على مستوى البرك فيما سجلت أيضا 10 وفيات تسببت فيها الدراجات المائية ( جات سكي ).

من جهة أخرى, أوضحت ممثلة المديرية العامة للحماية المدنية أنه بالنظر الى معطيات هذه الحصيلة فان 128 حالة وفاة من أصل 142 مسجلة هذه السنة تعود الى "عدم احترام التنظيم و الاجراءات الأمنية" مؤكدة على أهمية تحسيس المواطنين حول أخطار البحر و المسطحات المائية الأخرى.

آخر تعديل على الخميس, 08 آب/أغسطس 2019 19:20
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تسجيل 142 وفاة على مستوى الشواطئ و المسطحات المائية عبر الوطن
  أدرج يـوم : الخميس, 08 آب/أغسطس 2019 19:18     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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