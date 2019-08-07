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وضع تشكيلات أمنية مناسبة خلال أيام عيد الأضحى لضمان الأمن العمومي للمواطن

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 آب/أغسطس 2019 17:38     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات
وضع تشكيلات أمنية مناسبة خلال أيام عيد الأضحى لضمان الأمن العمومي للمواطن

الجزائر- اتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجـراءات بمناسبة عيد الأضحى, بوضع "تشكيلات أمنية مناسبة عبر كافة التراب الوطني لضمان الأمن والسكينة العموميين للمواطن" لاسيما "عبر طرق المواصلات والتجمعات السكانية, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان, أن قيادة الدرك الوطني، وضعت خلال أيام عيد الأضحى المبارك لسنة 2019 "تشكيلات أمنية مناسبة عبر كافة التراب الوطني لضمان الأمن والسكينة العموميين للمواطن، من خلال تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية حتى يتمكن جميع المواطنين من قضاء هذه المناسبة الدينية في أجواء ملائمة، لاسيما عبر طرق المواصلات والتجمعات السكانية التي تشهد حركة كبيرة للمواطنين وتنقل هام للسيارات والمسافرين سواء داخل المدن أو خارجها أو ما بين الولايات".

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وحسب ذات المصدر فان " وحدات الدرك الوطني بكل تشكيلاتها العملياتية الموضوعة في الخدمة على مستوى كل ولايات الوطن متواجدة ومنتشرة خلال هذه المناسبة" وهذا ب"وضع تشكيل خاص بأمن الطرقات ووحدات التدخل عبر مداخل ومخارج المدن وأهم الطرق السريعة والطريق السيار (شرق - غرب ) وكل طرق المواصلات بما فيها شبكة خطوط السكة الحديدية وكذا تأمين القطارات ومحطات نقل المسافرين".

وأشار نفس المصدر أيضا الى " تكثيف الدوريات ونقاط المراقبة وذلك من خلال الحضور الدائم والمستمر في الميدان عبر كافة الأماكن التي تعرف إقبالا كثيفا للمواطنين خلال هذه المناسبة، من أجل التدخل السريع عند الضرورة ومد يد المساعدة للمواطنين".

وأضاف ذات المصدر أنه سيتم "ضمان سهولة حركة المرور والتنقل عبر طرق المواصلات، ما بين ولايات الوطن عبر وسائل النقل العامة والخاصة", الى جانب " برمجة طلعات جوية لتدعيم الوحدات المتواجدة في الميدان".

وتذكر قيادة الدرك الوطني أنه و في إطار العمل الجواري الهادف إلى تقديم خدمة عمومية ذات نوعية، فإن الرقم الأخضر 10.55 والمواقع الإلكترونية "tariki.dz " و "https://ppgn.mdn.dz" الخاص بالشكاوي المسبقة موضوعة تحت الخدمة المستمرة.

آخر تعديل على الأربعاء, 07 آب/أغسطس 2019 18:43
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وضع تشكيلات أمنية مناسبة خلال أيام عيد الأضحى لضمان الأمن العمومي للمواطن
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 آب/أغسطس 2019 17:38     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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