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وهران: تفكيك شبكة وطنية مختصة في تزوير وترويج العملة الوطنية وحجز أكثر من 10 ملايين دج

  أدرج يـوم : الأحد, 04 آب/أغسطس 2019 16:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات
وهران: تفكيك شبكة وطنية مختصة في تزوير وترويج العملة الوطنية وحجز أكثر من 10 ملايين دج

وهران - تمكنت مصالح الدرك الوطني لوهران من تفكيك شبكة وطنية مختصة في تزوير وترويج العملة الوطنية وحجز اكثر من 10 ملايين دج, حسبما علم اليوم الأحد لدى المجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني.

وتمت العملية يوم السبت الماضي إثر ورود معلومات إلى الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالسانية مفادها وجود شبكة تقوم بترويج عملة وطنية مزورة بولاية وهران, مثلما أبرز نفس المصدر.

وقد تم وضع خطة محكمة من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية سيدي الشحمي من أجل الإطاحة بعناصر الشبكة حيث تم على مستوى مدخل ذات الجماعة المحلية توقيف سيارة على متنها خمسة أشخاص ينحدرون من ولايات بشار وتيبازة والجلفة وعين تموشنت.

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وأسفر تفتيش المركبة عن العثور داخل حقيبة على مبلغ مالي بالعملة الوطنية مزور يقدر ب 1ر11 مليون دج من فئة 2.000 دج تضيف ذات المصالح.

وقد تم توقيف هؤلاء الأشخاص وإقتيادهم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لسيدي الشحمي لمواصلة التحقيق.

وتعتبر هذه العملية الثالثة من نوعها المحققة من طرف افراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالسانيا كما اشير اليه.

 

آخر تعديل على الأحد, 04 آب/أغسطس 2019 18:17
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وهران: تفكيك شبكة وطنية مختصة في تزوير وترويج العملة الوطنية وحجز أكثر من 10 ملايين دج
  أدرج يـوم : الأحد, 04 آب/أغسطس 2019 16:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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