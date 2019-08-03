Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

"تفويج الحجاج خلال رمي الجمرات بعد النفرة يقلل من الزحام ويضمن سلامتهم"

  أدرج يـوم : السبت, 03 آب/أغسطس 2019 13:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
&quot;تفويج الحجاج خلال رمي الجمرات بعد النفرة يقلل من الزحام ويضمن سلامتهم&quot;

مكة المكرمة (السعودية) - أكد عضو لجنة الفتوى بالبعثة الجزائرية للحج بمكة المكرمة (السعودية), موسى إسماعيل, يوم السبت, ان دخول نظام تفويج الحجاج خلال رمي الجمرات بعد النفرة و الذي تم اعداده الموسم الماضي, "سيسمح بالتقليل من الزحام خلال رمي الجمرات بالعقبة و أيام التشريق وضمان سلامتهم و أمنهم".

وألح السيد إسماعيل, في تصريح لـ/وأج/, على "ضرورة توخي النصوص الفقهية من طرف الحجاج الجزائريين عند القيام برمي الجمرات والابتعاد عن كل ما يضر بمناسك الحج".

و بخصوص الاشكال الفقهي المطروح من طرف الحجاج بشأن عدم المبيت في منى بسبب ضيق المكان و التوجه مباشرة الى عرفة, بررها المتحدث بـ"الشق التنظيمي البحت لان السلطات السعودية لا تسمح بتوقف الحافلات في منى بل ترخص بصعودها مباشرة الى عرفة و الحج -كما قال- عرفة" بينما -يضيف- "المبيت بمنى ما هو الا سنة من اداها كان له أجر و من لم يؤدها لم يترتب عليه في الحج شيء".

اقرأ أيضا:     حج 2019: 120 مسنا من المعوزين يتوجهون غدا الجمعة إلى البقاع المقدسة

ودعا ذات المسؤول الحجاج الى "ضرورة الاستنصاح بالإرشادات التي يقدمها أئمة البعثة الجزائرية و المرشدون الدينيون".

ومن جهته صرح لخميسي بزاز, عضو لجنة الفتوى, انه "بعد نزول الحجاج من عرفة الى منى مرورا بمزدلفة يبدأ نسك رمي الجمرات و الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام للمتعجل و أربعة أيام للمتأخر".

وقال السيد بزاز ان "اليوم الأول وهو يوم العيد يطالب الحجاج برمي العقبة الكبرى وهي رمي سبع حصيات ثم يتحللون من لباس الاحرام بعد الحلق و التقصير". و في اليومين الثاني و الثالث - يضيف المتحدث - يطالب الحجاج برمي الجمرات الثلاث –الصغرى و الوسطى و الكبرى- مع ملاحظة ان الحجاج الجزائريين كغيرهم يخرجون لاداء هذا النسك في جماعات كبيرة من خيمهم وهذا ما يعرف بنظام التفويج.

واكد عضو لجنة الفتوى ان البعثة "تحرص على ان يلتزم الحجاج بالمواقيت الزمنية لاداء هذا المشعر للمحافظة على النظام العام لسلامة الحجاج " مضيفا ان اليوم الرابع يكون الرمي فيه لمن قرر ان يتأخر اذ يجوز للحجاج ان يدخلوا الى مكة بعد رمي الجمرات في اليوم الثالث و"هو الامر الذي يقوم به –كما قال- اكثر من 60 بالمائة من الحجاج الجزائريين" امتثالا لقوله تعالى "فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم عليه".

و دعا الحجاج في هذا الصدد الى "الهدوء و الطمأنينة و التراحم و الاكثار من الدعاء و الذكر و الاستغفار فـ"هذه الأيام هي أيام أكل و شرب و ذكر", كما قال النبي صلى الله عليه و سلم.

 

آخر تعديل على السبت, 03 آب/أغسطس 2019 13:21
كلـمات مفتـاحيــة :
"تفويج الحجاج خلال رمي الجمرات بعد النفرة يقلل من الزحام ويضمن سلامتهم"
  أدرج يـوم : السبت, 03 آب/أغسطس 2019 13:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.08.03

رياضة: انطلاق الألعاب العسكرية الدولية بروسيا بمشاركة الوفد الجزائري

19.08.03

التسجيلات الجامعية: أزيد من 66 بالمائة من حاملي البكالوريا الجدد تم توجيههم حسب رغبتهم…

19.08.03

باتنة : الجامعة الصيفية للمؤسسة الجزائرية الأمريكية 2019 "حققت النجاح وما كان مرجو منها"

19.08.03

التجار مطالبون بتعديل مستخرجاتهم التجارية على أساس إدراج الرمز الالكتروني قبل 30 سبتمبر

19.08.03

وزير الداخلية يدعو من غرداية الى تحسين استقبال المواطنين على مستوى المقرات الأمنية

19.08.03

تنظيم لقاء وطني سبتمبرالمقبل يجمع أصحاب المؤسسات الناشئة (startup)

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.07.30

وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي متواجدة بالجزائر

19.08.01

استلام 400 83 مقعد بيداغوجي جديد خلال الدخول الجامعي المقبل

19.07.29

رئيس الدولة يشرف على تكريم المتفوقين الأوائل في امتحان شهادة البكالوريا

19.07.29

جلاب يشدد على التعجيل في  مواصلة عمليات الرقمنة الالكترونية لقطاع التجارة

19.07.30

قايد صالح يعرب عن تمنياته في أن يكلل الحوار بالنجاح "بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة"

19.08.01

نيويورك تايمز يتطرق للحراك الشعبي ل22 فبراير