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غابات: طائرتا هليكوبتر لتدعيم عمليات إخماد النيران التي اندلعت بين بلديتي ديدوش مراد وقسنطينة

  أدرج يـوم : الجمعة, 02 آب/أغسطس 2019 14:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 59 مرات
غابات: طائرتا هليكوبتر لتدعيم عمليات إخماد النيران التي اندلعت بين بلديتي ديدوش مراد وقسنطينة

قسنطينة - شرعت طائرتا هليكوبتر تابعتين للحماية المدنية قدمت من الجزائر العاصمة في عمليات إخماد ألسنة النيران المهولة التي اندلعت أمس الخميس بين بلديتي ديدوش مراد وقسنطينة والتي لا يزال رجال الإطفاء يبذلون جهودا للتحكم فيها، حسبما علمته "وأج" اليوم الجمعة لدى المديرية المحلية لهذا السلك.

وتعمل الطائرتان من الوحدة الجوية للحماية المدنية حاليا على إخماد الحريق من جهة غابة جبل الوحش التي تم بشأنها تسخير عديد وسائل الحماية المدنية، كما أوضح ذات المصدر.

وتمت الإشارة إلى أن هاتين الوسيلتين الجويتين تعمل منذ صبيحة اليوم الجمعة لدعم عديد الوسائل الأرضية المجندة على غرار الرتل المتحرك ووسائل وحدات الحماية المدنية الرئيسية والثانوية وكذا آليات محافظة الغابات والجماعات المحلية.

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يذكر أن هذا الحريق المهول اندلع أمس الخميس على الساعة 12 سا و38 دقيقة انطلاقا من منطقة لعودر ببلدية ديدوش مراد (قسنطينة) قبل أن يمتد ليشمل منطقتي كاف لكحل وكاف صالح الذي يعد امتدادا لغابة جبل الوحش بقسنطينة .

وأوضح إطار بمديرية الأشغال العمومية لـ"وأج" بأن حركة المركبات تم إغلاقها "مؤقتا" عبر شطر الطريق السيار شرق-غرب لجبل الوحش باتجاه سكيكدة.

وسيتم إعلان حصيلة عن هذا الحريق المهول "عند استكمال مهمة رجال الإطفاء"، كما أشارت إلى مصالح الحماية المدنية.

آخر تعديل على الجمعة, 02 آب/أغسطس 2019 17:34
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غابات: طائرتا هليكوبتر لتدعيم عمليات إخماد النيران التي اندلعت بين بلديتي ديدوش مراد وقسنطينة
  أدرج يـوم : الجمعة, 02 آب/أغسطس 2019 14:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 59 مرة   شارك

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