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سطيف: هلاك 9 أشخاص و إصابة 13 آخرين جراء اصطدام بين حافلة و شاحنة ببلدية أولاد صابر

  أدرج يـوم : الأحد, 28 تموز/يوليو 2019 18:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات
سطيف: هلاك 9 أشخاص و إصابة 13 آخرين جراء اصطدام بين حافلة و شاحنة ببلدية أولاد صابر

سطيف - هلك 9 أشخاص و أصيب 13 آخرون في حادث اصطدام وقع اليوم الأحد بين حافلة لنقل المسافرين و شاحنة ذات مقطورة بمنطقة "أعراعير" ببلدية أولاد صابر (شرق سطيف)، حسب ما علم من المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية بالولاية النقيب أحمد لعمامرة.

وأوضح ذات المصدر لوأج أن الحادث وقع على الساعة ال11 و 20 دقيقة بين حافلة لنقل المسافرين من الحجم المتوسط تعمل على خط قجال (سطيف) - شلغوم العيد (ميلة) و شاحنة ذات مقطورة، أودى بحياة 9 أشخاص و إصابة 13 آخرين 3 منهم وصفت حالاتهم بـ"الحرجة" حسب ما ورد في الحصيلة الأولية.

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وتولت فرق الحماية المدنية إسعاف و إجلاء الضحايا نحو مستشفى الخثير صروب بمدينة العلمة و ذلك بحضور عناصر الدرك الوطني الذين فتحوا تحقيقا في ملابسات هذا الحادث الذي لم تتضح بعد أسبابه.

آخر تعديل على الأحد, 28 تموز/يوليو 2019 19:52
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سطيف: هلاك 9 أشخاص و إصابة 13 آخرين جراء اصطدام بين حافلة و شاحنة ببلدية أولاد صابر
  أدرج يـوم : الأحد, 28 تموز/يوليو 2019 18:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

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