سطيف: هلاك 9 أشخاص و إصابة 13 آخرين جراء اصطدام بين حافلة و شاحنة ببلدية أولاد صابر

وأوضح ذات المصدر لوأج أن الحادث وقع على الساعة ال11 و 20 دقيقة بين حافلة لنقل المسافرين من الحجم المتوسط تعمل على خط قجال (سطيف) - شلغوم العيد (ميلة) و شاحنة ذات مقطورة، أودى بحياة 9 أشخاص و إصابة 13 آخرين 3 منهم وصفت حالاتهم بـ"الحرجة" حسب ما ورد في الحصيلة الأولية.
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وتولت فرق الحماية المدنية إسعاف و إجلاء الضحايا نحو مستشفى الخثير صروب بمدينة العلمة و ذلك بحضور عناصر الدرك الوطني الذين فتحوا تحقيقا في ملابسات هذا الحادث الذي لم تتضح بعد أسبابه.