القنوات التلفزيونية والإذاعية مطالبة باحترام حقوق الطفل في إعداد وبث برامجها

الجزائر - دعت سلطة ضبط السمعي البصري، في بيان لها اليوم الأربعاء، القنوات التلفزيونية والإذاعية إلى ضرورة احترام لإجراءات المقررة قانونا عند تصوير وتقديم الحصص الموجهة للأطفال.

وبمناسبة إحياء اليوم الوطني للطفولة، نوهت سلطة ضبط السمعي البصري ب"الجهود المبذولة من طرف القنوات التلفزيونية والإذاعية للتغطية والمشاركة ببرامج ذات الصلة"، مشددة على "ضرورة مراعاة متطلبات التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية عند تصوير وإعداد وتقديم الحصص الهادفة الموجهة للأطفال ومراعاتهم، وذلك بالإجراءات المقررة لتنبيه الاطفال وذويهم بخصوص بعض المحتويات التي لا تناسب الطفولة من حيث الفئة العمرية وساعة البث".

وأكدت الهيئة في هذا الشأن على "ضرورة مراعاة وسائل الاعلام على الخصوص مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، لاسيما ما يتعلق منها بتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية، إضافة الى غرس مكارم الأخلاق وروح المواطنة".