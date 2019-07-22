لجنة الفتوى والإرشاد :"مرافقة تامة للحجاج أثناء تأدية المناسك"

مكة المكرمة (السعودية) - أكد رئيس لجنة الفتوى و الارشاد الديني بمركز مكة المكرمة الدكتور محند ايدير مشنان اليوم الاثنين ان اللجنة تسعى لضمان مرافقة تامة للحجاج لاداء مناسك العمرة و الحج .

وأوضح الدكتور مشنان في تصريح ل/وأج انه "تم تجنيد كل الإمكانيات البشرية و المادية في البعثة الجزائرية لاستقبال و تفويج الحجاج و مرافقتهم من طرف المرشدين و المرشدات لاداء مناسكهم".

وأضاف ان اللجنة تضمن للحجاج دروسا حول أداء مناسك العمرة و الحج على مستوى كل الفنادق و ضمان مداومة يومية للفتوى على مستوى مكاتب الإسكان مشيرا الى ان اللجنة تسعى "لضمان توحيد الفتوى لدى الحجاج الجزائريين و ذلك بتوزيعها دليل شرعي على جميع المرشدين الدينيين حتى تمنع تسرب بعض الفتاوي التي لا تنسجم و المرجعية الدينية الجزائرية لضمان عدم التشويش على الحجاج".

وقال ذات المسؤول ان البعثة الجزائرية تتكون من مجموعة من العلماء و الكفاءات الدينية و الأساتذة و المرشدين حتى تضمن التأطير الديني الأمثل لهذه المناسبة .كما تضم لجنة الفتوى في مكة المكرمة عشرة أعضاء يتمثلون في العلماء أي متخصصون في المجال الفقهي و نحو 70 مرشدا (أئمة) و 7 مرشدات بالإضافة الى نحو 40 مرشدا من الوكالات السياحية .

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وأشار الدكتور مشنان الى ان لجنة الفتوى عقدت اليوم اجتماعها التنسيقي الأول الذي ضبطت خلاله برنامج عملها و حددت رزنامة مختلف الأنشطة التي ستضطلع بها خلال الموسم الحالي.

اما بخصوص التوعية –يقول- انها يومية حيث تم اختيار الأوقات التي تناسب الحجاج (بعد صلاتي العصر و العشاء) اذ ينتقل أعضاء لجنة الفتوى الى الفنادق للالتقاء بالحجاج واستقبال اسئلتهم و انشغالاتهم.

كما طالب المتحدث الحجاج ب"احترام المكان و العبادة و التعاون فيما بينهم و مع أعضاء البعثة و ان يجعل كل حاج نفسه سفيرا للجزائر و يمثلها احسن تمثيل".