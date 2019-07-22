Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لجنة الفتوى والإرشاد :"مرافقة تامة للحجاج أثناء تأدية المناسك"

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 تموز/يوليو 2019 15:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات
لجنة الفتوى والإرشاد :&quot;مرافقة تامة للحجاج أثناء تأدية المناسك&quot;

مكة المكرمة (السعودية) - أكد رئيس لجنة الفتوى و الارشاد الديني بمركز مكة المكرمة الدكتور محند ايدير مشنان اليوم الاثنين ان اللجنة تسعى لضمان مرافقة تامة للحجاج لاداء مناسك العمرة و الحج .

وأوضح الدكتور مشنان في تصريح ل/وأج انه "تم تجنيد كل الإمكانيات البشرية و المادية في البعثة الجزائرية لاستقبال و تفويج الحجاج و مرافقتهم من طرف المرشدين و المرشدات لاداء مناسكهم".

وأضاف ان اللجنة تضمن للحجاج دروسا حول أداء مناسك العمرة و الحج على مستوى كل الفنادق و ضمان مداومة يومية للفتوى على مستوى مكاتب الإسكان مشيرا الى ان اللجنة تسعى "لضمان توحيد الفتوى لدى الحجاج الجزائريين و ذلك بتوزيعها دليل شرعي على جميع المرشدين الدينيين حتى تمنع تسرب بعض الفتاوي التي لا تنسجم و المرجعية الدينية الجزائرية لضمان عدم التشويش على الحجاج".

وقال ذات المسؤول ان البعثة الجزائرية تتكون من مجموعة من العلماء و الكفاءات الدينية و الأساتذة و المرشدين حتى تضمن التأطير الديني الأمثل لهذه المناسبة .كما تضم لجنة الفتوى في مكة المكرمة عشرة أعضاء يتمثلون في العلماء أي متخصصون في المجال الفقهي و نحو 70 مرشدا (أئمة) و 7 مرشدات بالإضافة الى نحو 40 مرشدا من الوكالات السياحية .

إقرأ أيضا:  البقاع الإسلامية المقدسة: إطلاق حملة تحسيسية  بين الحجاج الجزائريين لمساعدة كبار السن والمرضى على إقامة المشاعر بمنى

وأشار الدكتور مشنان الى ان لجنة الفتوى عقدت اليوم اجتماعها التنسيقي الأول الذي ضبطت خلاله برنامج عملها و حددت رزنامة مختلف الأنشطة التي ستضطلع بها خلال الموسم الحالي.

اما بخصوص التوعية –يقول- انها يومية حيث تم اختيار الأوقات التي تناسب الحجاج (بعد صلاتي العصر و العشاء) اذ ينتقل أعضاء لجنة الفتوى الى الفنادق للالتقاء بالحجاج واستقبال اسئلتهم و انشغالاتهم.

كما طالب المتحدث الحجاج ب"احترام المكان و العبادة و التعاون فيما بينهم و مع أعضاء البعثة و ان يجعل كل حاج نفسه سفيرا للجزائر و يمثلها احسن تمثيل".

آخر تعديل على الإثنين, 22 تموز/يوليو 2019 19:08
كلـمات مفتـاحيــة :
لجنة الفتوى والإرشاد :"مرافقة تامة للحجاج أثناء تأدية المناسك"
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 تموز/يوليو 2019 15:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.07.24

الأزمة السياسية: الانتخابات الرئاسية هي المسعى الأكثر أمانا بالنسبة لسلطات العمومية…

19.07.24

رئاسيات: مسألة إنشاء سلطة وطنية مستقلة في صلب مسار الحوار (الأمين العام لرئاسة الجمهورية)

19.07.24

حوار وطني شامل من أجل توفير شروط تنظيم انتخابات رئاسية ذات مصداقية (الأمين العام لرئاسة…

19.07.24

حوار مع السيّد الأمين العام لرئاسة الجمهورية

19.07.24

 الرئاسيات المقبلة ستشكل بداية مسار "تجديد مؤسساتي و سياسي" (الأمين العام لرئاسة…

19.07.23

تعليم عالي: 13ر31 % من الحائزين الجدد على شهادة البكالوريا قاموا بالتسجيلات الأولية  

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.07.22

ترتيب الفيفا لشهر يوليو: نحو ارتقاء الجزائر إلى المرتبة الـ 40 عالميا

19.07.23

كأس افريقيا للأمم 2019 : بونجاح وبلايلي يكرمان في وهران بعد فوزهما مع ''الخضر'' باللقب…

19.07.23

كاس العالم  2022(تصفيات منطقة افريقيا) : سحب القرعة يوم 29 يوليو بالقاهرة

19.07.22

الطبعة الـ41 لمهرجان تيمقاد الدولي - باتنة: حفل الافتتاح في سهرة السبت المقبل

19.07.22

موقف الجزائريين خلال كأس إفريقيا "رد قوي" للعصابة وللمشككين في وحدة الشعب

19.07.23

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد