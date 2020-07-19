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وفاة 6 أشخاص غرقا في الشواطئ والمجمعات المائية خلال ال48 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : السبت, 20 تموز/يوليو 2019 15:52     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات

الجزائر - لقي 6 أشخاص حتفهم غرقا في الشواطئ والمجمعات المائية عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال ال48 ساعة الاخيرة، حسب ما كشفت عنه حصيلة لمصالح الحماية المدنية اليوم السبت.

وأوضح ذات المصدر أن عناصر الحماية المدنية قامت بانتشال جثث 6 أشخاص توفوا غرقا. ويتعلق الامر بشخص يبلغ من العمر 35 سنة توفى بشاطئ ممنوع للسباحة على مستوى ولاية الجزائر شخص يبلغ من العمر 49 سنة توفي منطقة ممنوعة للسباحة بولاية جيجل ومراهقين يبلغان من العمر 19 سنة توفيا غرقا بسد بولاية المدية وشخص يبلغ من العمر 31 سنة ببركة مائية بولاية إليزي، بالإضافة الى شخص آخر يبلغ من العمر 33 سنة لقي حتفه في حاجز مائي بولاية تيبازة.

آخر تعديل على السبت, 20 تموز/يوليو 2019 16:58
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وفاة 6 أشخاص غرقا في الشواطئ والمجمعات المائية خلال ال48 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : السبت, 20 تموز/يوليو 2019 15:52     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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