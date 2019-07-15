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موسم الاصطياف: انطلاق حملة توعوية للوقاية من حوادث المرور

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 تموز/يوليو 2019 14:34     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
موسم الاصطياف: انطلاق حملة توعوية للوقاية من حوادث المرور

الجزائر- انطلقت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة حملة توعوية للوقاية من حوادث المرور خلال موسم الاصطياف، من تنظيم المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، بالتنسيق مع مجمع سوناطراك.

وستجوب القافلة التوعوية عدة ولايات ساحلية من 15 يوليو الجاري إلى 30 أغسطس المقبل.

وفي هذا الصدد، أوضح المدير العام بالنيابة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، لحسن بوبكا، بمناسبة إعطاء إشارة انطلاق هذه الحملة، أن هذه القافلة التي اختير لها شعار "لا تفسد عطلة أطفالك بتهورك"، تهدف إلى "التوعية وترقية السلامة المرورية لدى أوسع شريحة من مستعملي الطريق، خاصة في موسم الاصطياف الذي يشهد ارتفاعا في حوادث المرور بسبب كثرة تنقل المواطنين لقضاء عطلتهم بالمناطق الساحلية".

وتجوب هذه القافلة ولايات الجزائر، بومرداس وبجاية قبل أن تحط الرحال بولاية سكيكدة وتواصل رحلتها باتجاه ولاية مستغانم.

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وبهدف انجاح هذه التظاهرة، تم تسخير كل الامكانيات المادية والبشرية، حيث تم بالمركز الدولي للكشافة الاسلامية الجزائرية بسيدي فرج (غرب العاصمة)، تنظيم ثلاث ورشات لصالح الاطفال والمراهقين تتمثل في حظيرة السياقة البيداغوجية والرسم حول موضوع حوادث المرور وكذا السياقة الافتراضية.

وحسب احصائيات المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرق، فقد شهدت حوادث المرور خلال الخمسة اشهر الاولى من السنة الجارية ارتفاعا بـ3،14  بالمائة على المستوى الوطني مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أي تسجيل 1.281 قتيل و 12.914 جريح  في 9.422 حادث مرور.

آخر تعديل على الإثنين, 15 تموز/يوليو 2019 18:32
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موسم الاصطياف: انطلاق حملة توعوية للوقاية من حوادث المرور
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 تموز/يوليو 2019 14:34     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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