Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

غنية الدالية تعرض بنيامي الأعمال التي قامت بها الجزائر من اجل تشجيع تمكين المرأة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 تموز/يوليو 2019 12:13     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات
غنية الدالية تعرض بنيامي الأعمال التي قامت بها الجزائر من اجل تشجيع تمكين المرأة

نيامي- قدمت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة السيدة غنية الدالية يوم الاثنين بنيامي الاعمال التي قامت بها الجزائر من اجل تشجيع تمكين المرأة مؤكدة ان قضية المرأة شكلت دوما "محور سياستها الوطنية".

و صرحت خلال لقاء حول "ترقية تمكين الفتيات و النساء" نظم على هامش الدورة ال35 لمجلس الاتحاد الافريقي ان "الجزائر و منذ استقلالها جعلت دوما من قضية المرأة محورا لسياستها الوطنية مع التصديق على اهم الادوات الدولية و الاقليمية المتعلقة بحقوق الانسان سيما تلك المرتبطة بحقوق النساء".

و اوضحت في هذا الصدد بان الجزائر قد "سعت الى تحقيق اهداف الالفية للتنمية سيما الثالثة منها وتجسيد برنامج عمل بكين من بين اخرى و تواصل مع نفس الاصرار تحقيق اهداف الالفية للتنمية 5 و اجندة 2063 للاتحاد الافريقي".

كما اشارت الى ان "تمكين المرأة يمر حتما عبر تعليم البنات الصغار" مذكرة بان الجزائر قد كرست الحق في التعليم الاجباري و المجاني لجميع الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 6 و 16 سنة.

و ادى هذا الاجراء القانوني حسب الوزيرة الى "تسجيل نسبة معادلة تقريبا لتمدرس الجنسين حيث تمثل الفتيات 72ر49 % من مجموع تلاميذ الاطوار الثلاثة للتربية الوطنية".

إقرأ أيضا: السعي لتحقيق نسبة 40 بالمائة من المقاولاتية النسوية بالمجتمع

و من اجل ضمان تعليم نوعي -تضيف السيدة الدالية- فقد تمت مراجعة البرامج التربوية من اجل "القضاء على الافكار النمطية و النصوص التي من شانها ان تحط من صورة و دور المرأة في المجتمع مع السهر على تلقين الاجيال المستقبلية قيم المساواة و الانصاف".

و تابعت قولها ان الجيش الوطني الشعبي انشا منذ 2016 مدارس للشبلات مما سمح للفتيات الصغيرات بدخول اسلاك الامن و التوصل في المستقبل الى تولي اعلى مراتب المؤسسة العسكرية.

كما تم اقتراح جميع تخصصات التكوين المهني للفتيات اللاتي لم يكملن مسارهن الدراسي -تضيف الوزيرة- مؤكدة انهن مثلن خلال السنة الدراسية 2019/2018 نسبتي 37 و 35 % من مجموع المستفيدين من التكوين.

اما في ميدان التعليم العالي فان الفتيات قد مثلن 59 % ممن العدد الاجمالي للطلبة -حسب السيدة الدالية- مضيفة ان "هذه الارقام المتنامية ستؤدي الى ارتفاع عدد النساء في مختلف المجالات و كذا وصولهن لمناصب صناعة القرار".

و اشارت في هذا الصدد الى ترقية اربع نساء الى رتبة جنرال بالجيش الوطني الشعبي مؤكدة ان النساء يمثلن 23 % من تعداد الامن الوطني (شرطة).

كما ابرزت السيدة الدالية المبدأ الدستوري بعدم التمييز المكرس في قانون العمل الذي منع الفوارق بين المترشحين لمناصب العمل من الجنسين على مستوى القطاعين العام و الخاص.

إقرأ أيضا:  الدالية تجدد من نيويورك التزام الدول العربية بتنفيذ المواثيق العربية والدولية المعنية بنهوض المرأة

و تابعت قولها انه "في ميدان الحماية الاجتماعية فان علاقات العمل و خدمات الضمان الاجتماعي و التقاعد تسيرها نصوص قانونية و تنظيمية تسري على جميع العمال بدون اي تمييز" الا انها اشارت الى وجود احكام تمييزية ايجابية للنساء في حالات الامومية و الرضاعة و العمل الليلي لبعض المهن.

اما في مجال التشغيل فان اليات عديدة لدعم التشغيل و انشاء شركات او مؤسسات مصغرة قد تم استحداثها من اجل تشجيع المقاولاتية في الجزائر -تضيف السيدة الدالية- مؤكدة ان النساء يمثلن حوالي 64 % من مستفيدي جهاز القرض المصغر.

و تابعت قولها الوزيرة ان هناك جهازين اخرين هما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية للتامين على البطالة و مكنا من انشاء 53674 مؤسسة مصغرة تسيرها نساء و التي مكنت من توفير 141209 منصب شغل.

و خلصت في الاخير الى التأكيد على ان وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة قد اطلقت في سنة 2018 برنامجا وطنيا يهدف الى ترقية المقاولاتية و استقلالية النساء.

آخر تعديل على الثلاثاء, 02 تموز/يوليو 2019 20:00
كلـمات مفتـاحيــة :
غنية الدالية تعرض بنيامي الأعمال التي قامت بها الجزائر من اجل تشجيع تمكين المرأة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 تموز/يوليو 2019 12:13     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.07.02

رئيس الدولة والوزير الأول يستعرضان تدابير إطلاق حوار شامل حول الرئاسيات المقبلة

19.07.02

المجتمع المدني مدعو لتقريب أبناء اليوم من ذاكرة الأمة

19.07.02

الجزائر- الإمارات العربية: اتفاق حول بداية تنفيذ عقد التعاون المشترك في مجال البيئة

19.07.02

خنشلة: افتتاح الطبعة الثالثة لملتقى شيليا الدولي للفن التشكيلي بحضور أزيد من 60 مشاركا

19.07.02

مسيرات طلابية للمطالبة ب "تغيير النظام" و مواصلة "محاربة الفساد و المفسدين"

19.07.02

مالية: أكثر من 25 % من إجمالي الجباية العادية في 2018 تم تحصيلها من الضريبة على الدخل

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.07.02

معاذ بوشارب يقدم استقالته من رئاسة المجلس الشعبي الوطني

19.07.01

نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط بلغت 55،47 بالمائة

19.07.01

ورقلة: بحيرة "البحور" بتماسين ... لوحة فنية رائعة بحاجة الي مزيد من الاهتمام

19.07.01

مسار مكافحة الفساد "متواصل بصرامة و نجاعة المتابعات تكمن في استرجاع الأموال المنهوبة"

19.07.02

إلياس زياني يفتك المرتبة الأولى وطنيا في شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19،69

19.07.02

الحكومة ترحب بأي مبادرة لحوار وطني يجمع الجزائريين ويحافظ على أمنهم  