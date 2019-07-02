غنية الدالية تعرض بنيامي الأعمال التي قامت بها الجزائر من اجل تشجيع تمكين المرأة

نيامي- قدمت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة السيدة غنية الدالية يوم الاثنين بنيامي الاعمال التي قامت بها الجزائر من اجل تشجيع تمكين المرأة مؤكدة ان قضية المرأة شكلت دوما "محور سياستها الوطنية ".

و صرحت خلال لقاء حول "ترقية تمكين الفتيات و النساء" نظم على هامش الدورة ال35 لمجلس الاتحاد الافريقي ان "الجزائر و منذ استقلالها جعلت دوما من قضية المرأة محورا لسياستها الوطنية مع التصديق على اهم الادوات الدولية و الاقليمية المتعلقة بحقوق الانسان سيما تلك المرتبطة بحقوق النساء".

و اوضحت في هذا الصدد بان الجزائر قد "سعت الى تحقيق اهداف الالفية للتنمية سيما الثالثة منها وتجسيد برنامج عمل بكين من بين اخرى و تواصل مع نفس الاصرار تحقيق اهداف الالفية للتنمية 5 و اجندة 2063 للاتحاد الافريقي".

كما اشارت الى ان "تمكين المرأة يمر حتما عبر تعليم البنات الصغار" مذكرة بان الجزائر قد كرست الحق في التعليم الاجباري و المجاني لجميع الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 6 و 16 سنة.

و ادى هذا الاجراء القانوني حسب الوزيرة الى "تسجيل نسبة معادلة تقريبا لتمدرس الجنسين حيث تمثل الفتيات 72ر49 % من مجموع تلاميذ الاطوار الثلاثة للتربية الوطنية".

إقرأ أيضا: السعي لتحقيق نسبة 40 بالمائة من المقاولاتية النسوية بالمجتمع

و من اجل ضمان تعليم نوعي -تضيف السيدة الدالية- فقد تمت مراجعة البرامج التربوية من اجل "القضاء على الافكار النمطية و النصوص التي من شانها ان تحط من صورة و دور المرأة في المجتمع مع السهر على تلقين الاجيال المستقبلية قيم المساواة و الانصاف".

و تابعت قولها ان الجيش الوطني الشعبي انشا منذ 2016 مدارس للشبلات مما سمح للفتيات الصغيرات بدخول اسلاك الامن و التوصل في المستقبل الى تولي اعلى مراتب المؤسسة العسكرية.

كما تم اقتراح جميع تخصصات التكوين المهني للفتيات اللاتي لم يكملن مسارهن الدراسي -تضيف الوزيرة- مؤكدة انهن مثلن خلال السنة الدراسية 2019/2018 نسبتي 37 و 35 % من مجموع المستفيدين من التكوين.

اما في ميدان التعليم العالي فان الفتيات قد مثلن 59 % ممن العدد الاجمالي للطلبة -حسب السيدة الدالية- مضيفة ان "هذه الارقام المتنامية ستؤدي الى ارتفاع عدد النساء في مختلف المجالات و كذا وصولهن لمناصب صناعة القرار".

و اشارت في هذا الصدد الى ترقية اربع نساء الى رتبة جنرال بالجيش الوطني الشعبي مؤكدة ان النساء يمثلن 23 % من تعداد الامن الوطني (شرطة).

كما ابرزت السيدة الدالية المبدأ الدستوري بعدم التمييز المكرس في قانون العمل الذي منع الفوارق بين المترشحين لمناصب العمل من الجنسين على مستوى القطاعين العام و الخاص.

إقرأ أيضا: الدالية تجدد من نيويورك التزام الدول العربية بتنفيذ المواثيق العربية والدولية المعنية بنهوض المرأة

و تابعت قولها انه "في ميدان الحماية الاجتماعية فان علاقات العمل و خدمات الضمان الاجتماعي و التقاعد تسيرها نصوص قانونية و تنظيمية تسري على جميع العمال بدون اي تمييز" الا انها اشارت الى وجود احكام تمييزية ايجابية للنساء في حالات الامومية و الرضاعة و العمل الليلي لبعض المهن.

اما في مجال التشغيل فان اليات عديدة لدعم التشغيل و انشاء شركات او مؤسسات مصغرة قد تم استحداثها من اجل تشجيع المقاولاتية في الجزائر -تضيف السيدة الدالية- مؤكدة ان النساء يمثلن حوالي 64 % من مستفيدي جهاز القرض المصغر.

و تابعت قولها الوزيرة ان هناك جهازين اخرين هما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية للتامين على البطالة و مكنا من انشاء 53674 مؤسسة مصغرة تسيرها نساء و التي مكنت من توفير 141209 منصب شغل.

و خلصت في الاخير الى التأكيد على ان وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة قد اطلقت في سنة 2018 برنامجا وطنيا يهدف الى ترقية المقاولاتية و استقلالية النساء.