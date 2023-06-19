وجاء في حصيلة الاحصائيات الخاصة بتطور ظاهرة حوادث المرور في الجزائر ان عدد هذه الاخيرة التي تم تسجيلها خلال الفترة سالفة الذكر عرف ارتفاعا قدر ب: + 40 . 3 بالمائة كما شهد عدد القتلى والجرحى من جانبه ارتفاعا قدر ب + 83 . 7 بالمائة و + 69 . 2 بالمائة على التوالي وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 .
حوادث المرور: وفاة 1281 شخص وجرح 12914 آخرين في الـ 5 أشهر الماضية
أدرج يـوم : الأحد, 23 حزيران/يونيو 2019 14:41 الفئـة : مجتمـــع قراءة : 1 مرات
الجزائر- توفي 1281 شخص وجرح 12914 اخرين في 9422 حادث مرور شهدتها مختلف مناطق الوطن خلال الخمسة اشهر الماضية، حسب حصيلة اوردتها المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرقات اليوم الاحد.
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