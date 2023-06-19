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حوادث المرور: وفاة 1281 شخص وجرح 12914  آخرين في الـ 5 أشهر الماضية  

  أدرج يـوم : الأحد, 23 حزيران/يونيو 2019 14:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 1 مرات
حوادث المرور: وفاة 1281 شخص وجرح 12914  آخرين في الـ 5 أشهر الماضية  

الجزائر- توفي 1281 شخص وجرح 12914 اخرين في 9422 حادث مرور شهدتها مختلف مناطق الوطن خلال الخمسة اشهر الماضية، حسب حصيلة اوردتها المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرقات اليوم الاحد.

وجاء في حصيلة الاحصائيات الخاصة بتطور ظاهرة حوادث المرور في الجزائر ان عدد هذه الاخيرة التي تم تسجيلها خلال الفترة سالفة الذكر عرف ارتفاعا قدر ب: + 40 . 3 بالمائة كما شهد عدد القتلى والجرحى من جانبه ارتفاعا قدر ب + 83 . 7 بالمائة و + 69 . 2 بالمائة على التوالي وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 .

كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور: وفاة 1281 شخص وجرح 12914  آخرين في الـ 5 أشهر الماضية  
  أدرج يـوم : الأحد, 23 حزيران/يونيو 2019 14:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 1 مرة   شارك

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