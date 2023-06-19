حوادث المرور: وفاة 1281 شخص وجرح 12914  آخرين في الـ 5 أشهر الماضية  

وجاء في حصيلة الاحصائيات الخاصة بتطور ظاهرة حوادث المرور في الجزائر ان عدد هذه الاخيرة التي تم تسجيلها خلال الفترة سالفة الذكر عرف ارتفاعا قدر ب: + 40 . 3 بالمائة كما شهد عدد القتلى والجرحى من جانبه ارتفاعا قدر ب + 83 . 7 بالمائة و + 69 . 2 بالمائة على التوالي وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 .