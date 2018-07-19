انهيار شرفة بإحدى البنايات بشارع طرابلس (بلدية حسين داي) يودي بحياة رجل أربعيني (حماية مدنية)

و أوضح خالد بن خلف الله الملازم الاول المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر, أنه في حدود الساعة 12 و 40 دقيقة من نهار اليوم توفي رجل في الأربعين من عمره, إثر انهيار شرفة تقع بالطابق الثالث من بناية تتكون من 5 طوابق بـ 47 شارع طرابلس (بلدية حسين داي), متأثرا بالحجارة المتساقطة على رأسه.
و قامت مصالح الحماية المدنية المتواجدة حاليا بموقع الحادث بتوفير سيارة إسعاف و شاحنة و تم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بشير منتوري بالقبة, في انتظار مواصلة التحقيق من قبل المصالح المعنية في حيثيات هذا الانهيار الخطير.