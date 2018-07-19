انهيار شرفة بإحدى البنايات بشارع طرابلس (بلدية حسين داي) يودي بحياة رجل أربعيني (حماية مدنية)

الجزائر - لقي ظهيرة يوم الخميس بشارع طرابلس ببلدية حسين داي, رجل أربعيني حتفه إثر انهيار إحدى الشرفات من الطابق الثالث لبناية تتكون من خمسة طوابق, حسبما علم اليوم لدى مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر.

و أوضح خالد بن خلف الله الملازم الاول المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر, أنه في حدود الساعة 12 و 40 دقيقة من نهار اليوم توفي رجل في الأربعين من عمره, إثر انهيار شرفة تقع بالطابق الثالث من بناية تتكون من 5 طوابق بـ 47 شارع طرابلس (بلدية حسين داي), متأثرا بالحجارة المتساقطة على رأسه.

و قامت مصالح الحماية المدنية المتواجدة حاليا بموقع الحادث بتوفير سيارة إسعاف و شاحنة و تم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بشير منتوري بالقبة, في انتظار مواصلة التحقيق من قبل المصالح المعنية في حيثيات هذا الانهيار الخطير.