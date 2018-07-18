تيبازة: هلاك شخصين غرقا و سقوط مميت لثلاثيني من كورنيش شنوة خلال ال48 ساعة الأخيرة

تيبازة- سجلت مصالح الحماية بولاية تيبازة خلال ال48 ساعة الأخيرة, هلاك شخصين غرقا و سقوط مميت لثلاثيني من كورنيش شنوة, حسب ما علم يوم الأربعاء لدى ذات المصالح.

و تدخلت وحدة الحماية المدنية لشرشال مساء يوم الأحد لإنتشال جثة غريق قاصر يبلغ من العمر 15 سنة ينحدر من ولاية المدية هلك بالشاطئ الصخري ممنوع للسباحة "الأثار الرومانية" بالحمدانية, حسب المصادر.

و سجلت ذات المصالح هلاك شخص ثاني غرقا يبلغ من العمر 38 سنة بشاطئ صخري ممنوع للسباحة بعين تاقورايت فيما لقى حتفه شاب ثلاثيني إثر سقوط مميت من كورنيش شنوة الذي يعد قبلة للسواح.

و تعود ظروف هلاك الثلاثيني من كورنيش شنوة إلى فقدان توازنه بينما كان بصدد حمل هاتفه الذي سقط منه عندما كان يأخذ صورا فوتوغرافية للذكرى.