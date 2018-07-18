حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص واصابة 15 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الاخيرة (حماية مدنية)

الجزائر - لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور سجلت خلال ال24 ساعة الأخيرة بعدة مناطق من الوطن, حسب حصيلة اوردتها يوم الأربعاء مصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن ذات المصالح سجلت خلال ال24 ساعة الأخيرة "عدة حوادث مرور منها 5 أكثر دموية تسببت في وفاة 5 أشخاص في مكان الحوادث وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى مختلف المصالح الاستشفائية من طرف مصالح الحماية المدنية".

من جهة أخرى, تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل انتشال وتحويل إلى المستشفيات المحلية 6 أشخاص متوفيين غرقا بكل من الطارف, بجاية, تيزي وزو,عنابة, قالمة وتيارت.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر من أجل إخماد حريق شب بمسكن متواجد بحي 216 مسكن ببلدية الرغاية دائرة الرويبة, حيث أدي هذا الحريق إلى إصابة ستة (6) أشخاص بصعوبة في التنفس تم التكفل بهم في مكان الحادث ونقلهم إلى مستشفى الرويبة من قبل نفس المصالح.