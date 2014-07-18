حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وجرح 20 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة

وكانت أثقل حصيلة سجلتها ذات المصالح بولاية باتنة بوفاة 3 أشخاص و إصابة 04 آخرون بجروح إثر اصطدام سيارتين من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 78 ببلدية بطام.
كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة من انتشال شخص متوفي غرقا بشاطئ غير مسموح للسباحة بالمكان المسمى حوش بروكي ببلدية القورصو دائرة بومرداسي وجثة مراهق توفي بشاطئ مسموح للسباحة ببلدية تيشي دائرة اوقاس بولاية بجاية.
كما تدخلت أيضا مصالح الحماية المدنية من أجل انتشال 03 أشخاص متوفين غرقا بالمجمعات المائية، بولايات الاغواط، الشلف والوادي، حسب نفس المصدر.