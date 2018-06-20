العنف ضد النساء على وسائل التواصل الاجتماعي: التحقيق جاري لكشف المتورطين

وهران - لا يزال التحقيق بخصوص الدعوات التي أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي للاعتداء على النساء "جاريا", حسب ما علمته وأج يوم الثلاثاء من النيابة العامة لوهران التي أشارت إلى أن المتورط المزعوم هو رهن الاعتقال منذ الأحد بعد مثوله أمام قاضي التحقيق لمجلس قضاء وهران.

وأكد نفس المصدر أن التحقيق الخاص بدعوات الاعتداء على غير المحجبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنيت "لا يزال جاريا ", وأن صاحب هذه الدعوات قد تم التعرف عليه يوم السبت في حوالي الساعة ال20 وقد تم اعتقاله في اليوم الموالي بعد مثوله أمام قاضي التحقيق لمحكمة وهران.

وأضاف ذات المصدر بأن مصالح العدالة في حالة ''تأهب قصوى'' من أجل الكشف عن المتورطين في مثل هذه الأفعال.

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وذكر النيابة العامة لوهران بأن العدالة قد أخذت على عاتقها هذا الملف بناء على مبادرة من النائب العام لدى مجلس قضاء وهران, الذي أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بفتح تحقيق في هذه القضية التي وجهت فيها إلى المتهم تهم ''التهديد بالعنف والتمييز ضد النساء والإشادة بالإرهاب".

من جهة أخرى, أخطر وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران مصالح الأمن وطلب منها إلقاء الضوء على هذه القضية.

وكان وزير العدل وحافظ الأختام, الطيب لوح, قد أعلن أمس الاثنين أن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في عدة ولايات من الوطن للكشف عن أصحاب الدعوات المحرضة على الاعتداء على النساء والتي أطلقت على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي, مضيفا" بأن العمل متواصل من أجل تحديد هوية الفاعلين".

وحذر الوزير الشباب "من مثل هذه التصرفات "موضحا أن كل "تصرف يقع تحت طائلة القانون الجزائي تحرك الدعوى تلقائيا من طرف النيابة العامة التي تحمي مصالح الشعب".