مدينة علي منجلي: استلام مشروع التهيئة الخارجية للتوسعة الغربية "قبل يونيو المقبل"

قسنطينة- سيستلم مشروع التهيئة الخارجية للتوسعة الغربية للمقاطعة الإدارية علي منجلي (قسنطينة) "قبل نهاية شهر يونيو المقبل", حسب ما علم يوم الأحد من مدير مؤسسة التهيئة الخارجية لمدينتي عين النحاس و علي منجلي.

وأوضح محمد لمين سردوك لـ/وأج بأن ورشات التغطية الاسفلتية للطرقات على مسافة بطول 7 كلم و صيانة شبكة التطهير و إنجاز القنوات والإنارة العمومية تم الشروع فيها خلال ديسمبر الماضي, مضيفا أنه تم تخصيص ميزانية بقيمة 169 مليون دج من أجل تجسيد هذا المشروع وذلك برسم العام 2020 .

وسيركب في إطار هذه العملية 1332 عمود للإنارة العمومية تعمل بالطاقة الشمسية عبر المواقع السكنية التي تضم 7150 سكنا بصيغة البيع بالإيجار (عدل) و4 آلاف سكن عمومي إيجاري و3938 سكنا تساهميا بالإضافة إلى إنجاز الأرصفة ومختلف الشبكات الأولية والثانوية وذلك قصد "القضاء على النقائص" المسجلة في مجال التهيئة الحضرية, حسب ما صرح به ذات المسؤول.

وأوضح السيد سردوك بأن التوسعة الغربية ستكون "أكبر تجمعا سكانيا" بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي بمجموع 22770 سكنا منها 18804 سكنا هي حاليا "قيد استكمال الأشغال".

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وتولي السلطات المحلية "اهتماما خاصا" لوضعية الأحياء الجديدة التي تم تسليمها بصفة استعجالية والتي لم تستكمل أشغال تهيئتها الخارجية, حسب ذات المسؤول الذي أشار إلى أن هذه العملية ستمكن من إضفاء إطار معيشي أفضل للسكان.