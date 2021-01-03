بسكرة : استلام منشأة صحية هبة من المملكة العربية السعودية

بسكرة - استلمت مصالح مديرية الصحة و السكان بولاية بسكرة (425 كلم جنوب شرق الجزائر) يوم الأحد منشأة صحية هبة من المملكة العربية السعودية.

وجرت مراسم التوقيع على استلام هذه المنشأة الصحية المتمثلة في مركز الأمير نايف بن عبد العزيز لتصفية الدم لمرضى الكلى و المسالك البولية بمقر الولاية تحت إشراف رئيس الجهاز التنفيذي المحلي, عبد الله أبي نوار, و سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني.

ويتكون هذا المرفق الصحي الذي انتهت به الأشغال و تم تجهيزه بالعتاد الطبي اللازم من 40 سريرا و 40 أريكة خاصة بمرضى الكلى, بالإضافة إلى قاعات للفحص و غرف للعناية المركزة و الأشعة و صيدلية و هياكل إدارية.

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وقد أشاد الوالي في كلمته بالمناسبة ب"العلاقات الجزائرية-السعودية الوطيدة الممتدة على مدار عقود, لاسيما من خلال وقوف المملكة إلى جانب الجزائر إبان الثورة التحريرية", مشيرا إلى أن هذا الصرح الطبي الذي استلمته الجزائر اليوم "دليل على متانة و امتداد العلاقات الأخوية بين البلدين".

وحسب المشرفين المحليين على قطاع الصحة فإن هذا المركز الطبي المتخصص المتربع على مساحة 6600 متر مربع و المتواجد بمنطقة العالية, بعاصمة الولاية, تم إنجازه ضمن هبة مقدمة من طرف الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز لفائدة ولاية بسكرة و سيدخل حيز الخدمة في الآجال القريبة.