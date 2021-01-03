بسكرة : استلام منشأة صحية هبة من المملكة العربية السعودية

وجرت مراسم التوقيع على استلام هذه المنشأة الصحية المتمثلة في مركز الأمير نايف بن عبد العزيز لتصفية الدم لمرضى الكلى و المسالك البولية بمقر الولاية تحت إشراف رئيس الجهاز التنفيذي المحلي, عبد الله أبي نوار, و سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني.
ويتكون هذا المرفق الصحي الذي انتهت به الأشغال و تم تجهيزه بالعتاد الطبي اللازم من 40 سريرا و 40 أريكة خاصة بمرضى الكلى, بالإضافة إلى قاعات للفحص و غرف للعناية المركزة و الأشعة و صيدلية و هياكل إدارية.
اقرأ أيضا :ورقلة : منشآت صحية في الأفق لتعزيز خدمات القطاع
وقد أشاد الوالي في كلمته بالمناسبة ب"العلاقات الجزائرية-السعودية الوطيدة الممتدة على مدار عقود, لاسيما من خلال وقوف المملكة إلى جانب الجزائر إبان الثورة التحريرية", مشيرا إلى أن هذا الصرح الطبي الذي استلمته الجزائر اليوم "دليل على متانة و امتداد العلاقات الأخوية بين البلدين".
وحسب المشرفين المحليين على قطاع الصحة فإن هذا المركز الطبي المتخصص المتربع على مساحة 6600 متر مربع و المتواجد بمنطقة العالية, بعاصمة الولاية, تم إنجازه ضمن هبة مقدمة من طرف الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز لفائدة ولاية بسكرة و سيدخل حيز الخدمة في الآجال القريبة.