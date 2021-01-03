استئناف النقل بالسكة الحديدية بوسط البلاد وارتياح كبير لدى المسافرين والطلبة

الجزائر - عادت يوم الأحد حركة النقل بالسكة الحديدية بولايات وسط البلاد إلى نشاطها بصفة تدريجية بعد توقف دام تسعة أشهر بسبب جائحة كورونا وسط ارتياح كبير لدى المسافرين خاصة منهم طلبة الجامعات, حسبما لاحظه صحفيو "وأج".

وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد قرر الخميس الفارط, في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, وبعد مشاورات مع المجلس العلمي لمتابعة تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد, "العودة التدريجية والمراقبة" منذ أول أمس الجمعة, للنقل البري ما بين الولايات. و يخص هذا الاستئناف وسائل النقل بالقطار والحافلة وسيارات الأجرة مع تحديد عدد المسافرين.

ويتعلق الأمر بولايات كل من البليدة وعين الدفلى وتيزي وزو وبومرداس التي استؤنفت بها حركة القطارات اليوم وسط اقبال محتشم للمسافرين.

فبولاية البليدة, التي استأنفت صباحا حركة القطارات المتعلقة بالخط الرابط ما بين الجزائر العاصمة والعفرون (غربا) وهذا ببرمجة 38 رحلة (19 ذهاب و 19 إياب), أعرب العديد من الطلبة عن ارتياحهم الشديد لعودة حركة قطارات الضواحي إلى نشاطها, مستحسنين في ذلك الإجراءات الصارمة المتعلقة بقواعد الصحة والتباعد الاجتماعي وارتداء القناع الواقي.

وتميز اليوم الأول بتسجيل تأخر موعد الرحلة الأولى التي كانت مبرمجة على الساعة 8 و 20 دقيقة إلى الساعة ال9 و 20 دقيقة بحسب ما صرح به هؤلاء بمحطة البليدة معبرين عن أملهم في تحسن الجانب التنظيمي خلال الأيام المقبلة.

نفس الوضعية سجلت بولاية عين الدفلى, حسبما ذكره رئيس محطة عين الدفلى, بن زهرة كمال, أين عادت الحركة إلى السكة بقطار لنقل الطلبة يعمل على خط خميس مليانة – الشلف الذي أشار الى ان قطار المتوجه نحو وهران سينطلق غدا الاثنين.

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أما بولاية تيزي وزو فقد برمجت 14 رحلة ذهابا و إيابا تربط الولاية بالجزائر العاصمة و 8 رحلات أخرى تربط كل من واد عيسي (تيزي وزو) و الثنية (بومرداس).

وبولاية بومرداس فقد شهدت الفترة الصباحية من اليوم الأول للاستئناف التدريجي لحركة النقل بالسكة الحديدية ما بين المدن و نقل الطلبة بمحطتي الثنية و بومرداس, تدفق محتشم للمسافرين غالبيتهم من الطلبة, غير أن عددهم بدأ يتصاعد شيئا فشيئا في فترة ما بعد الظهر.

كما لوحظ في مدخل المحطتين المذكورتين الصرامة لدى الأعوان في تنفيذ بروتوكول الوقاية من تفشي وباء كورونا, لاسيما منها ما تعلق بالتباعد الجسدي برصيف الانتظار وبداخل القاطرات وفق العلامات الأرضية التي وضعت لتسهيل الالتزام بذلك.

أما بالبويرة فقد لوحظ عدم استئناف حركة القطارات لعدم جاهزيتها استنادا لما ذكره مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية بالبويرة الذي أكد أن هذه الأخيرة ستنطلق غدا الاثنين شأنها شأن ولاية بجاية المقرر استئناف أول رحلة قطارات لنقل المسافرين بين ولايتي بجاية و العاصمة غدا الاثنين بعد تسعة أشهر من التوقف.