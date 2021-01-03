تفكيك عصابة دولية تستورد وتتاجر في "الهروين"

الجزائر - فككت مصالح أمن ولاية الجزائر شبكة دولية تمتهن الاستيراد والمتاجرة في المخدرات الصلبة، حيث تم حجز كمية من خام "الهروين" ، 675 مليون سنتيم و04 مركبات سياحية مع توقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم حسب ما أورده اليوم السبت بيان لذات المصالح .

العملية عالجتها فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالمقاطعة وسط للشرطة القضائية، أفضت إلى تحديد هوية بعض المشتبه فيهم ثم توقيف 09 أشخاص من بينهم خمسة 05 رعايا أجانب وحجز 88 غراما من المخدرات الصلبة "هروين" خام، 500 غرام من مسحوق أبيض يستعمل كدعائم لتحضير المخدر و 675 مليون سنتيم و 25225 نيرة نيجيرية، 500 من عملة (سيفا) و18 هاتف نقال، 05 جوازات سفر أجنبية و04 مركبات سياحية.

كما عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضيتين متفرقتين متعلقتين بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع على الغير، حيث تم توقيف شخصين مشتبه فيهما، أحدهما مسبوق قضائيا، مع حجز (75) غرام من القنب الهندي، (47) قرصا من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي قدره (294700) دينار.

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القضية الأولى عالجتها فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الرويبة حيث تم توقيف المشتبه فيه على مستوى أحد أحياء قطاع الاختصاص، مع حجز (75) غرام من المخدرات (قنب هندي)، سلاحين أبيضين محظورين (ساطور وسكين كبير)، مع حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية قدره (257500) سنتيم.

القضية الثانية عالجها الأمن الحضري الخامس فايزي التابع لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء بعد مداهمة احد المقاهي وتوقيف مشتبه فيه، أين تم ضبط بحوزته (03) من المؤثرات العقلية بمجموع بلغ (47) قرصا من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي قدره (37200) دينار من عائدات الترويج للسموم.

كما حجزت مصالح الأمن الحضري الثاني بالمحمدية (422) قارورة خمر ومبلغ مالي فاق الـ(53) مليون سنتيم و ايقاف (06) أشخاص مشتبه فيهم بعد مداهمة أحد الملكيات العقارية التي حولها هؤلاء إلى مخزن لتخزين وبيغ الخمور.