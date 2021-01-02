ميلة: تخصيص 2377 إعانة مالية لترميم السكنات المتضررة جراء الزلزال

وأوضح ذات المسؤول لوأج، بأن السكنات المعنية بالترميم تقع غالبيتها خارج منطقة "الخربة" ببلدية ميلة التي تعد "الأكثر تضررا" من زلزال 7 أغسطس من العام الماضي بعدما تسبب في تشققات وانزلاقات بالأرض ليتم الشروع على إثر ذلك في دراسة جيو-تقنية لفهم الظاهرة و إيجاد الحلول الممكنة لمعالجتها.
وأفاد، السيد فاضل بأن السكنات المعنية بإعانات الترميم وإعادة التأهيل تقع بعدة دوائر بولاية ميلة وتشمل السكنات المصنفة من طرف فرق هيئة الرقابة التقنية للبناء في المستوى (أخضر "2") و (برتقالي "3") و (برتقالي" 4").
وحسب ذات المسؤول، تقدر الإعانة المالية المخصصة لأصحاب السكنات المصنفة في المستوى 2 أخضر ب200 ألف دج بمجموع 1723 إعانة، و 400 ألف دج بالنسبة لسكنات المستوى 3 برتقالي بمجموع 503 إعانة، و700 ألف دج لترميم السكنات المصنفة في المستوى 4 برتقالي بمجموع 151 إعانة مالية.
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واستنادا لنفس المتحدث، فإن لجان الدوائر المكلفة بدراسة ملفات الإعانة قد أحصت 2260 بناية متضررة خارج منقطة "الخربة" بميلة و سجل على مستواها 998 طلب إعانة مالية منها 131 بالنسبة لدائرة ميلة و70 بدائرة سيدي مروان و405 بدائرة القرارم قوقة و77 طلبا مودعا لدى مصالح دائرة وادي النجاء، تم إلى اليوم دراسة 683 ملفا.
وبخصوص التكفل بالمتضررين بحي "الخربة" بميلة، فقد تم بالإضافة إلى عملية الترحيل الأولى التي شملت 119 عائلة من أصل 181 عائلة مرحلة إلى سكنات اجتماعية تخصيص مبلغ 129 مليون و960 ألف دج للتكفل بإعانة الإيجار المخصصة للذين فضلوا الاستفادة بقطع أرضية عبر التحصيصات التي سيتم إنشاؤها لهذا الغرض، وفق ما ذكره ذات المصدر.
وسيستفيد المتضررون ضمن هذه الفئة بإعانة إيجار شهرية بقيمة 15 ألف دج لمدة سنة بالنسبة لملاك السكنات و15 ألف دج في الشهر لمدة 6 أشهر بالنسبة لمستأجري سكنات متضررة بحي "الخربة".