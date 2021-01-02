البليدة: إسعاف 30 شخصا تعرضوا لحوادث سقوط بأعالي الشريعة

البليدة - تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة مساء أمس الجمعة من أجل إسعاف 30 شخصا تعرضوا لحوادث سقوط أثناء اللعب بالثلج والتجوال بأعالي منطقة الشريعة السياحية، حسبما جاء اليوم السبت في بيان للمديرية الولائية.

وأوضحت ذات المصالح أنها قامت كذلك بالتعاون مع عناصر الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأشغال العمومية بتحرير 19 مركبة كانت عالقة في الثلوج بأعالي منطقة الشريعة ومساعدة أصحابها الذين بقوا عالقين لساعات طويلة بسبب الإزدحام المروري الخانق الذي عاشته مختلف المسالك المؤدية إلى هذه المنطقة نتيجة التوافد الكبير للمواطنين بالرغم من تحذيرات مصالح الحماية المدنية بتفادي الصعود حفاظا على سلاماتهم.

كما سجلت ذات المصالح ليلة أمس الجمعة إلى السبت حادث انحراف سيارة سياحية بمنطقة تافرانت الواقعة على مستوى الطريق الرابط بين الشريعة وبوعينان خلف إصابة راكبين بإصابات خفيفة تم اسعافهما بعين المكان وإعادة المركبة لمسارها.

وتحسبا لتوافد السياح اليوم على مرتفعات الشريعة خاصة في ظل توقع تساقط الثلوج، قامت مصالح الحماية المدنية بتنصيب ثلاثة فرق لضمان التغطية الصحية والمرافقة وهذا على مستوى مداخل هذه المنطقة والموزعة على مستوى كل من منطقة سيدي سرحان الواقعة بالطريق الوطني رقم 49 الرابط بين الشريعة وبلدية بوعينان ووسط مرتفعات الشريعة ووادي أبرار الواقع على مستوى الطريق رقم 37 الرابط بين البليدة والشريعة.

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كما تم وضع جميع وحدات الحماية المدنية ال18 في حالة تأهب وجاهزية للتدخل في حالة خطر الثلوج والأمطار والرياح، يضيف ذات المصدر، داعيا المواطنين إلى الاتصال بالرقمين 14 و 1021 في حالة الحاجة إلى المساعدة أو الاستفسار.

وحفاظا على سلامة المواطنين تنصح مصالح الحماية المدنية بتفادي الصعود إلى المناطق الجبلية بمركبات غير مزودة بالسلاسل وعدم استعمال الطرقات المغلقة أو المسالك الصعبة بسبب خطورة الإنزلاقات المترتبة عن تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة.

كما تنصح ذات المصالح بتفادي التجوال بصفة منفردة في المناطق الجبلية والمسالك الوعرة مذكرة بحادثة الجوالة السياحيين الذين تاهوا الأسبوع الفارط بغابة الضاية الواقعة بأعالي مدينة موزاية والتي انتهت بوفاة شخص من أصل ثلاثة (اثنان عثر عليهما).