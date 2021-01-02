قافلة تضامنية لفائدة ساكنة منطقة تين زواتين الحدودية

وتضم القافلة 60 طنا من مختلف المواد الغذائية الأساسية و أغطية و أفرشة و مواد تنظيف التي ستوزع على ساكنة 16 تجمعا و قرية بتعداد يفوق 500 عائلة محتاجة قاطنة بمناطق الظل بإقليم دائرة تين زواتين، حسب ما أوضح متطوع بالهلال الأحمر الجزائري، عبد السلام ملال .
للتذكير، فقد كانت هذه القافلة التضامنية قد انطلقت من الجزائر العاصمة، وسيتم مرافقتها من قبل وحدات الجيش الوطني الشعبي التي سيساهم أفرادها في توزيع هذه المساعدات، كما أشير إليه.
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