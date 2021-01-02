Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قافلة تضامنية لفائدة ساكنة منطقة تين زواتين الحدودية

  أدرج يـوم : السبت, 02 كانون2/يناير 2021 12:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات
قافلة تضامنية لفائدة ساكنة منطقة تين زواتين الحدودية

تمنراست - إنطلقت يوم السبت قافلة تضامنية لفائدة ساكنة منطقة تين زواتين الحدودية بولاية تمنراست بمبادرة من الهلال الأحمر الجزائري.

وتضم القافلة 60 طنا من مختلف المواد الغذائية الأساسية و أغطية و أفرشة و مواد تنظيف التي ستوزع على ساكنة 16 تجمعا و قرية بتعداد يفوق 500 عائلة محتاجة قاطنة بمناطق الظل بإقليم دائرة تين زواتين، حسب ما أوضح متطوع بالهلال الأحمر الجزائري، عبد السلام ملال .

للتذكير، فقد كانت هذه القافلة التضامنية قد انطلقت من الجزائر العاصمة، وسيتم مرافقتها من قبل وحدات الجيش الوطني الشعبي التي سيساهم أفرادها في توزيع هذه المساعدات، كما أشير إليه.

 

اقرأ أيضا :     إرسال 60 طنا من المساعدات للعائلات المعوزة القاطنة بمناطق الظل بتين زواتين

 

آخر تعديل على السبت, 02 كانون2/يناير 2021 13:10
كلـمات مفتـاحيــة :
قافلة تضامنية لفائدة ساكنة منطقة تين زواتين الحدودية
  أدرج يـوم : السبت, 02 كانون2/يناير 2021 12:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك
Banniere interieur Article